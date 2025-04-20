Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,00
Економія при броні: -34,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
180,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
154,28
Економія при броні: -21,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
64,51
Економія при броні: -7,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
165,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
165,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,15
Економія при броні: -5,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,40
Економія при броні: -29,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
176,29
Економія при броні: -40,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
160,09
Економія при броні: -24,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
166,73
Економія при броні: -27,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
180,00
Економія при броні: -39,00 грн