Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 336 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
171,44
Економія при броні: -26,66 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
166,22
Економія при броні: -22,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
165,43
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,42
Економія при броні: -29,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,20
Економія при броні: -26,60 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум