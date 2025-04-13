Цинкова мазь (Ointment zinci)
Цинкова мазь інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: цинку оксид;
1 г мазі містить цинку оксиду 0,1 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.
Лікарська форма
Мазь 10%.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або білого з жовтим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.
Фармакотерапевтична група
Препарати з пом'якшувальною і захисною дією.
Код АТХ D02A B.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
“Цинкова мазь” чинить в'яжучу, адсорбуючу, антисептичну дію, зменшує виразність ексудативних процесів.
При місцевому застосуванні зменшує прояви запалення та подразнення шкіри, пом'якшує та підсушує її.
Фармакокінетика.
При зовнішньому застосуванні “Цинкова мазь” практично не адсорбується у системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.
Показання
Лікування і профілактика пелюшкового дерматиту. Лікування дерматитів, екземи, попрілостей, ушкоджень шкіри (невеликі термічні і сонячні опіки, порізи, подряпини).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Гнійно-запальні захворювання шкіри та прилеглих тканин.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія не встановлена.
Особливості застосування
Мазь призначена тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати при гнійничкових хворобах шкіри.
Мазь наносити тільки на неінфіковані ділянки шкіри.
Не допускати попадання мазі на слизові оболонки та в очі. У разі попадання мазі в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.
Якщо пелюшковий висип у дитини не зникає протягом 7 днів від початку застосування препарату, необхідно припинити лікування і звернутися за повторною консультацією до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Пелюшковий дерматит у дітей
З метою профілактики мазь наносити на чисту та суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками.
З лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром тричі на добу (у разі необхідності — під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри.
Дерматити, екзема, термічні та сонячні опіки, порізи, подряпини, попрілості
Мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню. У разі необхідності накладати марлеву пов'язку.
Термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.
Діти
Препарат можна застосовувати у педіатричній практиці.
Передозування
При місцевому застосуванні передозування малоймовірне. При випадковому прийомі внутрішньо у великих дозах можуть виникати біль у шлунку, нудота, блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.
Побічні реакції
Реакції підвищеної чутливості до препарату, включаючи свербіж, гіперемію, висипання; зміни у місці нанесення мазі, лущення, біль, кропив'янка. При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 г у тубах.
Категорія відпуску
Без рецепта.