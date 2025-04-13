Мазь призначена тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати при гнійничкових хворобах шкіри.

Мазь наносити тільки на неінфіковані ділянки шкіри.

Не допускати попадання мазі на слизові оболонки та в очі. У разі попадання мазі в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.

Якщо пелюшковий висип у дитини не зникає протягом 7 днів від початку застосування препарату, необхідно припинити лікування і звернутися за повторною консультацією до лікаря.