Цинкова мазь (Ointment zinci)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,38
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,85
Економія при броні: -1,71 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,07
Економія при броні: -1,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
98.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
107.7 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Братське, вул. Миру, 88
107.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
113.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -11,00 грн