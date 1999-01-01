Київ
Препарати цинку
D02A B01**

Цинку оксид

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D02ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02AПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A BПрепарати цинку
D02A B01**Цинку оксид
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Віола
від 43,04 грн
в 471 аптеці
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від 35,45 грн
в 469 аптеках
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Цинку мазь
Цинку мазь
Мазь 10 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від 39,90 грн
в 244 аптеках
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Тернофарм
від 30,85 грн
в 164 аптеках
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Цинку мазь
Цинку мазь
Мазь 10 % банка 25 г №1
Лубнифарм
від 35,19 грн
в 27 аптеках
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Цинку мазь
Цинку мазь
Мазь 10 % банка 40 г №1
Лубнифарм
від 54,87 грн
в 6 аптеках
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
Немає в наявності
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