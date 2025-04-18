Цинкова мазь (Ointment zinci)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
14.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
9.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
21.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
32.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Южне, просп. Миру, 15/3
35.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
35.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
42.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
44.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
81.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
113.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
117.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,66
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Миколаївка, вул. Центральна, 9
117.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
118.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
118.7 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма