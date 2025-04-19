Цинкова мазь (Ointment zinci)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,95
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,33
Економія при броні: -2,15 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,90
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,91
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма