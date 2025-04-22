Цинкова мазь (Ointment zinci)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,90
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -11,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -11,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
41,80
Економія при броні: -6,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
117.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,36
Економія при броні: -2,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -9,00 грн