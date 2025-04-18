Цинкова мазь (Ointment zinci)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
42,90
Економія при броні: -9,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,46
Економія при броні: -1,98 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,90
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,16
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
40,72
Економія при броні: -2,27 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,81
Економія при броні: -1,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
39,20
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
38,92
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
37,67
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Цинкова мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юніфарма
42,90
Економія при броні: -9,16 грн