якщо в ногах виникають незвичні симптоми (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруженості або жару), а також біль, слід негайно звернутися до лікаря, оскільки ці симптоми можуть свідчити про серйозні медичні ускладнення (тромбоз вен ніг, тобто закупорення вен ніг кров’яним згустком).

Слід обов’язково дотримуватися неінвазивних методів лікування, призначених лікарем (накладання компресів, носіння підтримуючих еластичних панчіх, обливання холодною водою).

Лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (<100 мг/дозу).

Лікарський засіб містить лактозу. Якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Під час застосування препарату необхідно контролювати функцію нирок.

Застосування тіаміну у високих дозах може спотворювати результати при визначенні теофіліну в сироватці крові спектрофотометричним методом та уробіліногену за допомогою реагенту Ерліха.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності чи годування грудьми у зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки його застосування у цієї категорії пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати у дітей.