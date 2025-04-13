Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Ескузан Краплі інструкція із застосування
Склад
Екстракт насіння гіркокаштану (кінського каштану) - 4,725 г/100 г
Тіаміну гідрохлорид - 0,5 г/100 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Механізм дії есцину, який міститься у насінні кінського каштану, зумовлений стабілізацією лізосомальних мембран, гальмуванням вивільнення аутолітичних клітинних ферментів, унаслідок чого знижується розпад мукополісахаридів і поліпшуються трофічні процеси у стінках венозних судин і прилеглій сполучній тканині. Препарат знижує патологічно підвищену судинно-тканинну проникність, запобігаючи транскапілярній фільтрації низькомолекулярних білків, електролітів і води у міжклітинний простір, підвищує тонус венозної стінки, усуває венозний застій (особливо у нижніх кінцівках), зменшує периферичні набряки, зменшує відчуття важкості у ногах, втому, напруження, свербіж, біль.
Тіаміну гідрохлорид в організмі перетворюється на активний тіаміндифосфат, бере участь у вуглеводному та енергетичному обміні, є коферментом багатьох ферментних реакцій.
Фармакокінетика. При пероральному застосуванні есцин швидко абсорбується, переважно у дванадцятипалій кишці. Підлягає вираженому ефекту «першого проходження» через печінку. У тканинній рідині і плазмі крові есцин зв’язується з білками (приблизно 84%) і ХС. Метаболізується в печінці. Виводиться з організму із сечею та жовчю у вигляді метаболітів.
Показання Ескузан Краплі
хронічна венозна недостатність:
– набряки;
– судоми литкових м’язів;
– свербіж, а також біль і відчуття важкості у ногах;
– варикозне розширення вен.
Посттромботичний синдром.
Трофічні зміни вен нижніх кінцівок, наприклад виразки гомілки.
Геморой.
Профілактика і лікування в разі посттравматичних та післяопераційних набряків і гематом.
Застосування Ескузан Краплі
рекомендується приймати по 12–15 крапель 3 рази на добу перед їдою з невеликою кількістю рідини. Курс лікування становить від 2 тиж до 2–3 міс.
У зв’язку з можливою наявністю осаду рослинного походження перед вживанням препарат рекомендується збовтувати.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Ниркова недостатність, алергічні захворювання.
Побічна дія
з боку серцево-судинної системи: тахікардія, прискорення серцебиття, артеріальна гіпотензія.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення.
З боку ШКТ: диспептичні явища, біль в епігастральній ділянці, нудота, діарея, блювання.
З боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості, в тому числі кропив’янка, висипання, свербіж, відчуття жару, ангіоневротичний набряк, шок.
У разі застосування лікарського засобу у високих дозах можливі нефротоксичні реакції, тромбоз.
Особливості застосування
якщо в ногах виникають незвичні симптоми (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруженості або жару), а також біль, слід негайно звернутися до лікаря, оскільки ці симптоми можуть свідчити про серйозні медичні ускладнення (тромбоз вен ніг, тобто закупорення вен ніг кров’яним згустком).
Слід обов’язково дотримуватися неінвазивних методів лікування, призначених лікарем (накладання компресів, носіння підтримуючих еластичних панчіх, обливання холодною водою).
Лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (<100 мг/дозу).
Лікарський засіб містить лактозу. Якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Під час застосування препарату необхідно контролювати функцію нирок.
Застосування тіаміну у високих дозах може спотворювати результати при визначенні теофіліну в сироватці крові спектрофотометричним методом та уробіліногену за допомогою реагенту Ерліха.
Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності чи годування грудьми у зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки його застосування у цієї категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Не застосовувати у дітей.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат може посилити дію антитромботичних засобів. Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину в крові та ризик розвитку побічних ефектів. Слід уникати одночасного застосування препарату з аміноглікозидними антибіотиками у зв’язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.
Тіосемікарбазон і 5-фторурацил, а також одночасна інфузія р-нів, які містять сульфіти, інгібують активність тіаміну.
Передозування
симптоми. Не повідомлялося про випадки передозування препарату. Можливе посилення побічних проявів. Симптоми отруєння, що виникали після прийому великої кількості екстракту плодів кінського каштану: відчуття стурбованості, сильна діарея, блювання, мідріаз, сонливість, марення, можливий летальний кінець у результаті дихального паралічу через 24–48 год.
Лікування симптоматичне. Якщо була прийнята велика кількість екстракту плодів кінського каштану і відсутнє блювання, рекомендується промивання шлунка (наприклад 0,02% р-ном перманганату калію), прийом активованого вугілля.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі 8–25 °С. Не заморожувати.