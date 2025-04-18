Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 846 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,20
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
196,90
Економія при броні: -16,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
192,20
Економія при броні: -41,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
208,81
Економія при броні: -44,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
183,33
Економія при броні: -27,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
182,50
Економія при броні: -39,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
181,91
Економія при броні: -26,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
188,70
Економія при броні: -7,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma