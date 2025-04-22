Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,20
Економія при броні: -20,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
199,93
Економія при броні: -6,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,10
Економія при броні: -20,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,00
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
185,83
Економія при броні: -33,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
206,00
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
192,01
Економія при броні: -11,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
205,60
Економія при броні: -21,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
183,73
Економія при броні: -31,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,00
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
180,76
Економія при броні: -31,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
215,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma