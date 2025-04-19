Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
189,55
Економія при броні: -26,41 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
205,00
Економія при броні: -26,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
214,60
Економія при броні: -35,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
202,30
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
191,45
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
180,81
Економія при броні: -16,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,20
Економія при броні: -24,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
211,50
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,80
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,40
Економія при броні: -25,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
212,60
Економія при броні: -33,70 грн