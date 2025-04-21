Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
176,32
Економія при броні: -24,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
201,50
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
181,06
Економія при броні: -21,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,50
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
185,36
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
181,78
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,90
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
204,40
Економія при броні: -22,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
197,40
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
184,78
Економія при броні: -34,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
182,54
Економія при броні: -33,15 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
186,11
Економія при броні: -36,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
178,47
Економія при броні: -28,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
201,00
Економія при броні: -19,40 грн