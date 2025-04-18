Ескузан® Краплі (Aescusan® Drops)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
178,59
Економія при броні: -39,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
182,50
Економія при броні: -44,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
181,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
182,30
Економія при броні: -0,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
203,00
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
178,76
Економія при броні: -37,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ескузан® Краплі краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
esparma