фармакодинаміка. Флавоноїд кверцетин є агліконом багатьох рослинних флавоноїдних глікозидів, у тому числі рутину. Фармакологічні властивості кверцетину зумовлені вираженою антиоксидантною активністю препарату. Завдяки капіляростабілізуючим властивостям, пов’язаним з антиоксидантною, мембраностабілізуючою дією, препарат знижує проникність капілярів. Кверцетин виявляє протизапальний ефект, що зумовлено блокадою ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, зниженням синтезу лейкотрієнів, серотоніну та інших медіаторів запалення. Кверцетин чинить гастропротекторну дію.

Кардіопротекторні властивості кверцетину пов’язані з підвищенням енергетичного забезпечення кардіоміоцитів завдяки антиоксидантному впливу та поліпшенню кровообігу.

Позитивний вплив кверцетину на процеси реабілітації функцій головного мозку у дорослих в ранньому відновлювальному періоді після перенесеного ішемічного інсульту проявляється в зменшенні ступеня постінсультної інвалідизації, відновленні порушених неврологічних функцій, а також у регресі когнітивного дефіциту, зменшенні тривожності, поліпшенні настрою і в позитивному ставленні пацієнтів до відновлення якості життя.

Репаративні властивості кверцетину полягають у прискоренні загоєння ран. Препарат може впливати на процеси ремоделювання кісткової тканини, він виявляє стійку імуномодулюючу активність.

Експериментально визначені також діуретичні, спазмолітичні, антисклеротичні властивості. Кверцетин здатний нормалізувати АТ і стимулювати вивільнення інсуліну, пригнічувати синтез тромбоксану, уповільнювати агрегацію тромбоцитів.

Кверцетин також зв’язується з рецепторами естрогенів. Завдяки естрогеноподібним властивостям (вплив на пролінгідроксилазу, пригнічення фактора некрозу пухлин та синтез інтерлейкінів) препарат виявляє проостеокластні ефекти.

Клінічні дослідження. Дослідження ефективності послідовного застосування лікарських засобів Корвітин та Квертин, як засобів патогенетичного лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19, на фоні базової терапії було проведено в рамках клінічного дослідження: «Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване дослідження з вивчення ефективності препарату Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 0,5 г, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з наступним застосуванням препарату Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії». В дослідженні взяли учаcть 200 дорослих пацієнтів обох статей.

За результатами дослідження було доведено переважаючу ефективність за головною змінною, яку визначали як час до нормалізації за більшістю з симптомів захворювання. Таким чином, додавання лікарських засобів Корвітин та Квертин до засобів базової терапії зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання (на 2 доби) порівняно з контрольною групою.

За рахунок мембраностабілізувальної, антиоксидантної та ендотелійпротекторної дії застосування препарату Корвітин з подальшим використанням препарату Квертин на фоні базової терапії сприяє стабілізації рівня D-димеру в крові хворих на пневмонію, яка асоційована з коронавірусною хворобою.

Дослідження ефективності застосування лікарського засобу Квертин на фоні базової терапії хронічної ІХС (стабільної стенокардії напруження II–III функціонального класу) на тлі гіпертонічної хвороби І–ІІ стадії з 1–2 ступенем АГ у пацієнтів віком 60–75 років включно було проведено в рамках клінічного дослідження «Багатоцентрове, рандомізоване, просте сліпе, плацебо-контрольоване дослідження з вивчення ефективності та безпеки препарату Квертин, таблетки жувальні, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби». В дослідженні взяли участь 200 дорослих пацієнтів обох статей.

Результати проведеного клінічного випробування довели переважаючу ефективність препарату Квертин порівняно з плацебо при лікуванні пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби.

Твердження про переважаючу ефективність ґрунтується на оцінці первинного критерію ефективності: після лікування в основній групі (базисна терапія + Квертин) було статистично значущо більше пацієнтів, віднесених до категорії «терапія ефективна» (93%), ніж у контрольній групі (33%).

При порівнянні показників шкал Сіетлського опитувальника у двох груп хворих у процесі лікування виявлено статистично значимо кращу позитивну динаміку балів за всіма шкалами в основній групі порівняно з контрольною групою.

Аналіз впливу лікування у хворих основної і контрольної груп на показники доплерівської флоуметрії дав змогу встановити статистично значиме збільшення максимальної об’ємної швидкості шкірного кровотоку та t відн у пацієнтів основної групи (базисна терапія + Квертин) та відсутність змін цих показників у пацієнтів контрольної групи (базисна терапія + плацебо). Отримані результати свідчать про покращення вазомоторної функції ендотелію мікросудин під впливом препарату Квертин.

На підставі аналізу динаміки рівнів систолічного та діастолічного артеріального тиску виявлено зниження обох показників після лікування як в основній, так і в контрольній групі. При цьому було статистично значуще зниження рівня систолічного артеріального тиску після лікування у хворих основної групи (базисна терапія + Квертин) порівняно з контрольною групою (базисна терапія + плацебо).

За коефіцієнтом атерогенності статистично значущих відмінностей між групами не виявлено.

Таким чином, результати оцінки первинних і вторинних критеріїв ефективності лікування дають змогу зробити узагальнюючий висновок щодо переважаючої ефективності курсового застосування препарату Квертин у дозі 240 мг на добу у хворих похилого віку з хронічною ІХС на тлі гіпертонічної хвороби.

Фармакокінетика. Не вивчалася.