Харків (адресу не вказано)
Доступно в 410 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,44
Економія при броні: -25,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,73
Економія при броні: -34,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"