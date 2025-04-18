Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 289 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,42
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,28
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,46
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,10
Економія при броні: -18,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,14
Економія при броні: -4,82 грн