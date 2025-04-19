Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,76
Економія при броні: -6,65 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,66
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,94
Економія при броні: -17,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,40
Економія при броні: -28,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Економія при броні: -28,70 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,88
Економія при броні: -6,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,39
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,80
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,02
Економія при броні: -8,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,79
Економія при броні: -7,84 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,47
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,34
Економія при броні: -17,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,47
Економія при броні: -18,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Економія при броні: -14,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"