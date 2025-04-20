Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,31
Економія при броні: -18,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,00
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,00
Економія при броні: -22,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,29
Економія при броні: -34,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,59
Економія при броні: -18,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,39
Економія при броні: -9,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,47
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,60
Економія при броні: -26,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,60
Економія при броні: -3,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,35
Економія при броні: -34,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн