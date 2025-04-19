Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,74
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,64
Економія при броні: -7,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,00
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,84
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,40
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,90
Економія при броні: -5,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,78
Економія при броні: -2,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,12
Економія при броні: -30,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,16
Економія при броні: -21,39 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Квертин таблетки жувальні 40 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн