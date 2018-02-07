Киев
Производители на букву “U”
US Pharmacia
3 препарата
3 препарата
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Полное название
ЧП "Дельта Медикел"
Адрес
08132, Киевская обл., Вишневое, ул. Черновола, 43
Телефон
(044) 593-33-55
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Алерик
Таблетки 10 мг блистер №7
Unilab, LP
Нет в наличии
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Алерик
Таблетки 10 мг блистер №30
Unilab, LP
Нет в наличии
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Ибупром для детей
Суспензия оральная 100 мг/5 мл флакон 100 мл в комплекте со шприц-дозатором №1
Unilab, LP
Нет в наличии
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