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Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора 400 мг саше, №20 - Киев (744608) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1038 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: гранулы для орального раствора (14)
343,99
Экономия: -70,26 грн
273,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (8), саше (10)
434,30
Экономия: -159,20 грн
275,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (6), саше (14)
442,20
Экономия: -167,10 грн
275,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2), саше (6)
265,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), саше (12)
262,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: саше (18)
264,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
255,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (7), саше (1)
436,10
Экономия: -161,00 грн
275,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -74,26 грн
273,73 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
253,06
Экономия: -25,16 грн
227,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
262,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), саше (6)
241,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), саше (12)
242,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
326,70
Экономия: -94,48 грн
232,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3), саше (7)
402,10
Экономия: -127,00 грн
275,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2), саше (1)
407,40
Экономия: -132,30 грн
275,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2), саше (18)
415,80
Экономия: -140,70 грн
275,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (38), саше (18)
436,10
Экономия: -161,00 грн
275,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
337,37
Экономия: -112,83 грн
224,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3), саше (4)
224,60 грн