Все аптеки Украины
Список производителейMMEGA LIFESCIENCES

Производитель: MEGA LIFESCIENCES

ООО "Мега Лайфсайенсиз"
03124, Киев, ул. Радищева, 10/14, корпус А, офис 209.
+380443344055
www.megawecare.com.ua
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Акнетрекс 10 капсулы мягкие, 10 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Акнетрекс 10 Капсулы мягкие, 10 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 40 аптеках
от 555,70 грн
Цены в аптеках
Акнетрекс 20 капсулы мягкие, 20 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Акнетрекс 20 Капсулы мягкие, 20 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 45 аптеках
от 969,53 грн
Цены в аптеках
Барол 10 капсулы кишечно-растворимые, 10 мг, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Барол 10 Капсулы кишечно-растворимые, 10 мг, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 596 аптеках
от 159,66 грн
Цены в аптеках
Барол 20 капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Барол 20 Капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 1059 аптеках
от 200,00 грн
Цены в аптеках
Витакап Актив капсулы мягкие, № 10; MEGA LIFESCIENCES
Витакап Актив Капсулы мягкие, № 10 MEGA LIFESCIENCES
В 25 аптеках
от 352,14 грн
Цены в аптеках
Витакап Актив капсулы мягкие, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Витакап Актив Капсулы мягкие, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 431 аптеке
от 319,52 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 110 аптеках
от 419,92 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 566 аптеках
от 489,28 грн
Цены в аптеках
Гофен 400 капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 400 Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 1037 аптеках
от 581,89 грн
Цены в аптеках
Зиман капсулы, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Зиман Капсулы, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 387 аптеках
от 583,87 грн
Цены в аптеках
Левзирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Левзирин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 403 аптеках
от 98,30 грн
Цены в аптеках
Ливолин форте капсулы, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Ливолин форте Капсулы, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 644 аптеках
от 195,09 грн
Цены в аптеках
Лимзер капсулы, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Лимзер Капсулы, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 757 аптеках
от 211,68 грн
Цены в аптеках
Нормагут капсулы, блистер, № 10; Ardeypharm
Нормагут Капсулы, блистер, № 10 Ardeypharm
В 795 аптеках
от 188,15 грн
Цены в аптеках
НОРМАГУТ ИНСТА порошок, 765 мг, пакетик, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Mega Lifesciences
НОРМАГУТ ИНСТА Порошок, 765 мг, пакетик, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Mega Lifesciences
В 211 аптеке
от 581,00 грн
Цены в аптеках
Тамсин Форте таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30; Synthon Hispania
Тамсин Форте Таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30 Synthon Hispania
В 979 аптеках
от 316,50 грн
Цены в аптеках
Урсолив капсулы, 250 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Урсолив Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 909 аптеках
от 674,80 грн
Цены в аптеках
Фемиваг капсулы вагинальные, туба, в картонной коробке, в картонной коробке, № 10; Adm Denmark A/S
Фемиваг Капсулы вагинальные, туба, в картонной коробке, в картонной коробке, № 10 Adm Denmark A/S
В 247 аптеках
от 319,92 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03124, Киев, ул. Радищева, 10/14, корпус А, офис 209.
+380443344055
www.megawecare.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Акнетрекс 10 капсулы мягкие, 10 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Акнетрекс 10 Капсулы мягкие, 10 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 40 аптеках
от 555,70 грн
Цены в аптеках
Акнетрекс 20 капсулы мягкие, 20 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Акнетрекс 20 Капсулы мягкие, 20 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 45 аптеках
от 969,53 грн
Цены в аптеках
Барол 10 капсулы кишечно-растворимые, 10 мг, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Барол 10 Капсулы кишечно-растворимые, 10 мг, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 596 аптеках
от 159,66 грн
Цены в аптеках
Барол 20 капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Барол 20 Капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 1059 аптеках
от 200,00 грн
Цены в аптеках
Витакап Актив капсулы мягкие, № 10; MEGA LIFESCIENCES
Витакап Актив Капсулы мягкие, № 10 MEGA LIFESCIENCES
В 25 аптеках
от 352,14 грн
Цены в аптеках
Витакап Актив капсулы мягкие, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Витакап Актив Капсулы мягкие, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 431 аптеке
от 319,52 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 110 аптеках
от 419,92 грн
Цены в аптеках
Гофен 200 капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 200 Капсулы мягкие, 200 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 566 аптеках
от 489,28 грн
Цены в аптеках
Гофен 400 капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60; MEGA LIFESCIENCES
Гофен 400 Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 60 MEGA LIFESCIENCES
В 1037 аптеках
от 581,89 грн
Цены в аптеках
Зиман капсулы, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Зиман Капсулы, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 387 аптеках
от 583,87 грн
Цены в аптеках
Левзирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Левзирин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 403 аптеках
от 98,30 грн
Цены в аптеках
Ливолин форте капсулы, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Ливолин форте Капсулы, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 644 аптеках
от 195,09 грн
Цены в аптеках
Лимзер капсулы, стрип, № 30; Inventia Healthcare
Лимзер Капсулы, стрип, № 30 Inventia Healthcare
В 757 аптеках
от 211,68 грн
Цены в аптеках
Нормагут капсулы, блистер, № 10; Ardeypharm
Нормагут Капсулы, блистер, № 10 Ardeypharm
В 795 аптеках
от 188,15 грн
Цены в аптеках
НОРМАГУТ ИНСТА порошок, 765 мг, пакетик, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Mega Lifesciences
НОРМАГУТ ИНСТА Порошок, 765 мг, пакетик, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Mega Lifesciences
В 211 аптеке
от 581,00 грн
Цены в аптеках
Тамсин Форте таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30; Synthon Hispania
Тамсин Форте Таблетки пролонгированного действия, 0,4 мг, блистер, № 30 Synthon Hispania
В 979 аптеках
от 316,50 грн
Цены в аптеках
Урсолив капсулы, 250 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Урсолив Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 909 аптеках
от 674,80 грн
Цены в аптеках
Фемиваг капсулы вагинальные, туба, в картонной коробке, в картонной коробке, № 10; Adm Denmark A/S
Фемиваг Капсулы вагинальные, туба, в картонной коробке, в картонной коробке, № 10 Adm Denmark A/S
В 247 аптеках
от 319,92 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції