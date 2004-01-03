Производитель: PolpharmaООО «ПОЛЬФАРМА ЮА»
04070, г. Киев, ул. Ильинская, дом. 8, вход 11.
+38 (044) 498-90-07
от 479,26 грн
от 473,53 грн
Бимикан® Эко Капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1 Polpharma
от 281,13 грн
от 233,40 грн
от 122,80 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
от 479,26 грн
от 473,53 грн
Бимикан® Эко Капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1 Polpharma
от 281,13 грн
от 233,40 грн
от 122,80 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції