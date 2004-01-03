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Производитель: Polpharma

ООО «ПОЛЬФАРМА ЮА»
04070, г. Киев, ул. Ильинская, дом. 8, вход 11.
+38 (044) 498-90-07
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Найдено: 18 препаратов
Аверо таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аверо Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 127 аптеках других городов
от 121,45 грн
Цены в других городах
Аверо таблетки, 24 мг, блистер, № 60; Polpharma
Аверо Таблетки, 24 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 438 аптеках
от 463,34 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50 Polpharma
В 463 аптеках
от 67,61 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Polpharma
В 700 аптеках
от 154,15 грн
Цены в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1 Polpharma
В 1 аптеке других городов
от 330,60 грн
Цены в других городах
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1 Polpharma
В 659 аптеках
от 281,94 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 40 мг + 5 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 40 мг + 5 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 255 аптеках
от 86,45 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 5 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 80 мг + 5 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 295 аптеках
от 190,86 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 10 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 80 мг + 10 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 205 аптеках
от 211,59 грн
Цены в аптеках
Бенодил суспензия для распыления, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Polpharma
Бенодил Суспензия для распыления, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Polpharma
В 452 аптеках
от 479,26 грн
Цены в аптеках
Бенодил суспензия для распыления, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Polpharma
Бенодил Суспензия для распыления, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Polpharma
В 228 аптеках
от 473,53 грн
Цены в аптеках
Бимикан® Эко капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1; Polpharma
Бимикан® Эко Капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1 Polpharma
В 606 аптеках
от 281,13 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 778 аптеках
от 196,50 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 371 аптеке
от 344,81 грн
Цены в аптеках
Бриглау Эко капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Polpharma
Бриглау Эко Капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Polpharma
В 500 аптеках
от 233,40 грн
Цены в аптеках
Визоптик капли глазные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 2; Polpharma
Визоптик Капли глазные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 2 Polpharma
В 448 аптеках
от 122,80 грн
Цены в аптеках
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА пастилки, 3,5 г, № 16; Polpharma
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА Пастилки, 3,5 г, № 16 Polpharma
В 478 аптеках
от 92,50 грн
Цены в аптеках
Диакарб таблетки, 250 мг, № 30; Polpharma
Диакарб Таблетки, 250 мг, № 30 Polpharma
В 944 аптеках
от 436,02 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, г. Киев, ул. Ильинская, дом. 8, вход 11.
+38 (044) 498-90-07
Найдено: 18 препаратов
Аверо таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Polpharma
Аверо Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 127 аптеках других городов
от 121,45 грн
Цены в других городах
Аверо таблетки, 24 мг, блистер, № 60; Polpharma
Аверо Таблетки, 24 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 438 аптеках
от 463,34 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 50 Polpharma
В 463 аптеках
от 67,61 грн
Цены в аптеках
Акард таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Polpharma
Акард Таблетки кишечно-растворимые, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Polpharma
В 700 аптеках
от 154,15 грн
Цены в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1 Polpharma
В 1 аптеке других городов
от 330,60 грн
Цены в других городах
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1 Polpharma
В 659 аптеках
от 281,94 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 40 мг + 5 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 40 мг + 5 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 255 аптеках
от 86,45 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 5 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 80 мг + 5 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 295 аптеках
от 190,86 грн
Цены в аптеках
Атера А таблетки, 80 мг + 10 мг, блистер, № 28; Polpharma
Атера А Таблетки, 80 мг + 10 мг, блистер, № 28 Polpharma
В 205 аптеках
от 211,59 грн
Цены в аптеках
Бенодил суспензия для распыления, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Polpharma
Бенодил Суспензия для распыления, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Polpharma
В 452 аптеках
от 479,26 грн
Цены в аптеках
Бенодил суспензия для распыления, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Polpharma
Бенодил Суспензия для распыления, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Polpharma
В 228 аптеках
от 473,53 грн
Цены в аптеках
Бимикан® Эко капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1; Polpharma
Бимикан® Эко Капли глазные, раствор, 0,3 мг/мл, флакон-капельница, 3 мл, № 1 Polpharma
В 606 аптеках
от 281,13 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 778 аптеках
от 196,50 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 371 аптеке
от 344,81 грн
Цены в аптеках
Бриглау Эко капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Polpharma
Бриглау Эко Капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Polpharma
В 500 аптеках
от 233,40 грн
Цены в аптеках
Визоптик капли глазные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 2; Polpharma
Визоптик Капли глазные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 2 Polpharma
В 448 аптеках
от 122,80 грн
Цены в аптеках
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА пастилки, 3,5 г, № 16; Polpharma
ГЕРБАЛОР ДЛЯ ГОРЛА Пастилки, 3,5 г, № 16 Polpharma
В 478 аптеках
от 92,50 грн
Цены в аптеках
Диакарб таблетки, 250 мг, № 30; Polpharma
Диакарб Таблетки, 250 мг, № 30 Polpharma
В 944 аптеках
от 436,02 грн
Цены в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції