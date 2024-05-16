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Аффида Макс Экспресс капсулы мягкие 400 мг блистер, №20 - Киев (586548) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 757 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (33)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
219,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (12)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
220,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: капсулы мягкие (10)
272,02
Экономия: -31,73 грн
240,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (26), блистер (1)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (20)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2)
243,60
Экономия: -14,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (40), блистер (1)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
277,96
Экономия: -75,20 грн
202,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
210,98 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (27)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (29), блистер (1)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
278,76
Экономия: -82,63 грн
196,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
252,99
Экономия: -28,97 грн
224,02 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (20), блистер (1)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (22)
250,60
Экономия: -21,40 грн
229,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
203,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
228,70 грн