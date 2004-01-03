Производитель: ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
03134, Киев, ул. Мира, 17
+380442054123
+380442054123
Азитромицин-БХФЗ Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 99,82 грн
Аксотилин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 558,36 грн
Аллохол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 121,35 грн
Альтан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 95,78 грн
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 47,88 грн
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 50,71 грн
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 13,44 грн
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 35,00 грн
Ангельмекс Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 136,82 грн
Аритмил Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 56,04 грн
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 34,66 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Азитромицин-БХФЗ Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 99,82 грн
Аксотилин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 558,36 грн
Аллохол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 121,35 грн
Альтан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 95,78 грн
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 47,88 грн
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 50,71 грн
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 13,44 грн
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 35,00 грн
Ангельмекс Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 136,82 грн
Аритмил Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 56,04 грн
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 34,66 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції