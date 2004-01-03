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Список производителейППАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"

Производитель: ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
03134, Киев, ул. Мира, 17
+380442054123
+380442054123
www.bcpp.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Азитромицин-БХФЗ капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Азитромицин-БХФЗ Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 16 аптеках
от 99,82 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 259 аптеках
от 539,95 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 25 аптеках
от 353,10 грн
Цены в аптеках
Аксотилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 558,36 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 75,74 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 19 аптеках
от 93,50 грн
Цены в аптеках
Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 8 аптеках
от 44,96 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол таблетки, 100 мг, блистер, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аллопуринол Таблетки, 100 мг, блистер, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 331 аптеке
от 76,50 грн
Цены в аптеках
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аллохол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1223 аптеках
от 121,35 грн
Цены в аптеках
Альтабор таблетки, 20 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Альтабор Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 753 аптеках
от 84,50 грн
Цены в аптеках
Альтан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Альтан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 942 аптеках
от 95,78 грн
Цены в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 652 аптеках
от 47,88 грн
Цены в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 741 аптеке
от 50,71 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 23 аптеках
от 13,44 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Ангельмекс таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ангельмекс Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 6 аптеках
от 136,82 грн
Цены в аптеках
Аритмил раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 56,04 грн
Цены в аптеках
Аритмил таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 910 аптеках
от 34,66 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03134, Киев, ул. Мира, 17
+380442054123
+380442054123
www.bcpp.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Азитромицин-БХФЗ капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Азитромицин-БХФЗ Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 6 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 16 аптеках
от 99,82 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 259 аптеках
от 539,95 грн
Цены в аптеках
Аксотилин раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон с дозирующим устройством, 50 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 25 аптеках
от 353,10 грн
Цены в аптеках
Аксотилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аксотилин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 558,36 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 75,74 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 19 аптеках
от 93,50 грн
Цены в аптеках
Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 8 аптеках
от 44,96 грн
Цены в аптеках
Аллопуринол таблетки, 100 мг, блистер, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аллопуринол Таблетки, 100 мг, блистер, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 331 аптеке
от 76,50 грн
Цены в аптеках
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аллохол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер в пачке, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1223 аптеках
от 121,35 грн
Цены в аптеках
Альтабор таблетки, 20 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Альтабор Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 753 аптеках
от 84,50 грн
Цены в аптеках
Альтан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Альтан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 942 аптеках
от 95,78 грн
Цены в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 652 аптеках
от 47,88 грн
Цены в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, с дозирующей ложкой, в пачке, с дозир. ложкой, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 741 аптеке
от 50,71 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 23 аптеках
от 13,44 грн
Цены в аптеках
Амброксола гидрохлорид таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Амброксола гидрохлорид Таблетки, 30 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Ангельмекс таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ангельмекс Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 6 аптеках
от 136,82 грн
Цены в аптеках
Аритмил раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 56,04 грн
Цены в аптеках
Аритмил таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 910 аптеках
от 34,66 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 12
Стандартизація фармацевтичної продукції