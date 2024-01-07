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Активные вещества — “А”АЦИКЛОВИР (ACICLOVIRUM)

АЦИКЛОВИР (ACICLOVIRUM) Действующее вещество

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Найдено: 42 препарата
Герпевир® мазь, 25 мг/г, туба, 5 г, № 1; Корпорация Артериум
Герпевир® Мазь, 25 мг/г, туба, 5 г, № 1 Корпорация Артериум
В 1179 аптеках
от 88,64 грн
Цены в аптеках
Герпевир® таблетки, 400 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Герпевир® Таблетки, 400 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 1166 аптеках
от 79,50 грн
Цены в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
от 74,30 грн
Цены в аптеках
Герпевир® таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Герпевир® Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 1113 аптеках
от 73,07 грн
Цены в аптеках
Зовиракс крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Haleon UK Trading Limited
Зовиракс Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Haleon UK Trading Limited
В 1092 аптеках
от 71,11 грн
Цены в аптеках
Ацикловир-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Ацикловир-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 1037 аптеках
от 79,01 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 400 Стада® таблетки, 400 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блистер, № 35 Stada
В 863 аптеках
от 346,60 грн
Цены в аптеках
Липстер крем, 5 %, туба, 5 г, № 1; Фармак
Липстер Крем, 5 %, туба, 5 г, № 1 Фармак
В 772 аптеках
от 88,56 грн
Цены в аптеках
Ацикловир Белупо крем для наружного применения, 5 %, туба, 5 г, № 1; Belupo
Ацикловир Белупо Крем для наружного применения, 5 %, туба, 5 г, № 1 Belupo
В 711 аптеке
от 85,49 грн
Цены в аптеках
Зовиракс™ таблетки, 200 мг, блистер, № 25; Glaxo Wellcome
Зовиракс™ Таблетки, 200 мг, блистер, № 25 Glaxo Wellcome
В 701 аптеке
от 201,95 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 800 Стада® таблетки, 800 мг, блистер, № 35; Stada
Ацикловир 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блистер, № 35 Stada
В 652 аптеках
от 429,46 грн
Цены в аптеках
Ацикловир 200 Стада® таблетки, 200 мг, блистер, № 25; Stada
Ацикловир 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блистер, № 25 Stada
В 628 аптеках
от 175,20 грн
Цены в аптеках
Липстер® Минт крем, 5 %, туба, 5 г, № 1; Фармак
Липстер® Минт Крем, 5 %, туба, 5 г, № 1 Фармак
В 603 аптеках
от 116,50 грн
Цены в аптеках
Герпевир® мазь, 25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Корпорация Артериум
Герпевир® Мазь, 25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Корпорация Артериум
В 596 аптеках
от 126,53 грн
Цены в аптеках
Липстер таблетки, 400 мг, блистер, № 20; Фармак
Липстер Таблетки, 400 мг, блистер, № 20 Фармак
В 570 аптеках
от 86,85 грн
Цены в аптеках
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 542 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Ацикловир Белупо крем для наружного применения, 5 %, туба, 2 г, № 1; Belupo
Ацикловир Белупо Крем для наружного применения, 5 %, туба, 2 г, № 1 Belupo
В 540 аптеках
от 75,56 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Сперко Украина
В 513 аптеках
от 85,23 грн
Цены в аптеках
Ацикловир Белупо крем для наружного применения, 5 %, туба, 10 г, № 1; Belupo
Ацикловир Белупо Крем для наружного применения, 5 %, туба, 10 г, № 1 Belupo
В 486 аптеках
от 102,23 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 10 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 10 г, № 1 Сперко Украина
В 424 аптеках
от 133,20 грн
Цены в аптеках
Липстер таблетки, 800 мг, блистер, № 20; Фармак
Липстер Таблетки, 800 мг, блистер, № 20 Фармак
В 391 аптеке
от 157,00 грн
Цены в аптеках
Ацик® таблетки, 400 мг, № 35; Sandoz
Ацик® Таблетки, 400 мг, № 35 Sandoz
В 326 аптеках
от 586,74 грн
Цены в аптеках
Гевиран таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 30; Polpharma
Гевиран Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 221 аптеке
от 755,64 грн
Цены в аптеках
Ацик® таблетки, 200 мг, № 25; Sandoz
Ацик® Таблетки, 200 мг, № 25 Sandoz
В 220 аптеках
от 247,47 грн
Цены в аптеках
Ацикловир таблетки, 0,2 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лекхим-Харьков
Ацикловир Таблетки, 0,2 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лекхим-Харьков
В 201 аптеке
от 74,36 грн
Цены в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Stada
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Stada
В 189 аптеках
от 81,63 грн
Цены в аптеках
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 184 аптеках
от 104,50 грн
Цены в аптеках
Ацикловир-Фармак таблетки, 200 мг, № 20; Фармак
Ацикловир-Фармак Таблетки, 200 мг, № 20 Фармак
В 183 аптеках
от 77,07 грн
Цены в аптеках
Ацикловир-Астрафарм таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Ацикловир-Астрафарм Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 182 аптеках
от 86,61 грн
Цены в аптеках
Герпевир® порошок для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Герпевир® Порошок для раствора для инъекций, 250 мг, флакон, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 167 аптеках
от 755,09 грн
Цены в аптеках
Гевиран таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 30; Polpharma
Гевиран Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 120 аптеках
от 559,30 грн
Цены в аптеках
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 100 аптеках
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 91 аптеке
от 108,10 грн
Цены в аптеках
Виролекс порошок для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Виролекс Порошок для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 2 аптеках
от 1124,20 грн
Цены в аптеках
Зовиракс™ лиофилизат для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 5; GlaxoSmithKline Export
Зовиракс™ Лиофилизат для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 5 GlaxoSmithKline Export
В 24 аптеках других городов
от 796,80 грн
Цены в других городах
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм а+, тм а+, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм а+, тм а+, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках других городов
от 105,45 грн
Цены в других городах
Липстер таблетки, 200 мг, блистер, № 20; Фармак
Липстер Таблетки, 200 мг, блистер, № 20 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 97,30 грн
Цены в других городах
Медовир порошок для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медовир Порошок для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, № 10 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Медовир таблетки, 400 мг, блистер, № 10; Medochemie Ltd
Медовир Таблетки, 400 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Медовир таблетки, 800 мг, блистер, № 10; Medochemie Ltd
Медовир Таблетки, 800 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Гевиран таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; Polpharma
Гевиран Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 Polpharma
Нет в наличии
Ацикловир мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловир Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, мазь, крем, мазь глазная, порошок для приготовления р-ра для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного р-ра.
АЦИКЛОВИР (ACICLOVIRUM)
CAS №: 59277-89-3 C8H11N5O3
USPDDN, HSDB, RTECS: 9-((2-гидроксиэтокси)метил)гуанин.
HSDB, RTECS: 2-амино-1,9-дигидро-9-((2-гидроксиэтокси)метил)-6H-пурин-6-он.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, мазь, крем, мазь глазная, порошок для приготовления р-ра для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного р-ра.

противовирусное средство. Активен в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex) 1-го и 2-го типа, вируса опоясывающего лишая (Varicella zoster), вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса. После проникновения в клетку, инфицированную вирусом, ацикловир под действием тимидинкиназы трансформируется в активный ацикловир-трифосфат. Последний взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой и встраивается в ДНК, которая синтезируется для новых вирусов. Таким образом формируется дефектная вирусная ДНК, что приводит к подавлению репликации новых поколений вирусов.
После приема внутрь ацикловир частично всасывается в пищеварительном тракте. После в/в введения T½ ацикловира у взрослых составляет около 2,9 ч. Большая часть активного вещества выводится в неизмененном виде с мочой. Связывание с белками плазмы крови составляет 9–33%. Единственным метаболитом ацикловира является 9-карбоксиметоксиметилгуанин. У больных с ХПH T½ ацикловира увеличивается. Концентрация активного вещества в СМЖ составляет приблизительно 50% концентрации в плазме крови.
При нанесении на кожу ацикловир не обнаруживается в плазме крови. Из глазной мази ацикловир быстро проникает через эпителий роговицы и достигает терапевтической концентрации во внутриглазной жидкости.

инфекции, вызванные вирусом Нerpes simplex, в том числе герпес новорожденных (лечение и профилактика); опоясывающий лишай; ветряная оспа (лечение).
Мазь и крем для наружного применения используют для лечения простого герпеса кожи и слизистых оболочек, первичного и рецидивирующего генитального герпеса. Глазную мазь — для лечения кератита, вызванного вирусом Herpes simplex.

внутрь в дневное время с интервалом 4; 6 или 12 ч. Взрослым и детям старше 2 лет при инфекциях, вызванных вирусом простого герпеса, ацикловир назначают по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5 дней; при необходимости курс лечения продлевают до 10 дней. Детям в возрасте до 2 лет назначают ½ дозы для взрослых. Для профилактики рецидивирующего генитального герпеса — 2 раза в сутки по 400 мг или 4 раза по 200 мг, курс — от 6 мес до 1 года. Для профилактики герпетической инфекции у пациентов с иммунодефицитом или после трансплантации костного мозга ацикловир назначают по 400 мг 4 раза в сутки в течение всего периода риска развития инфекции. При лечении Herpes zoster oftalmicus — в дозе 800 мг 5 раз в сутки в течение 7–10 дней.
При ветряной оспе детям в возрасте до 2 лет назначают в дозе 200 мг, от 2 до 6 лет — 400 мг, старше 6 лет — 800 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней (в среднем из расчета 20 мг/кг массы тела на прием, но не более 800 мг).
Больным с ХПH при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин ацикловир применяют в дозе 200 мг каждые 12 ч при лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, и до 800 мг каждые 12 ч при лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes zoster.
Мазь или крем (5%) для наружного применения наносят на пораженные участки кожи 5 раз в сутки в дневное время с интервалом 4 ч; продолжительность лечения — 5–10 дней.
Столбик 3% глазной мази длиной 10 мм закладывают за нижнее веко каждые 4 ч 5 раз в сутки. Продолжительность лечения язвенных форм кератита — 7–10 дней, интерстициальных — 10–12 дней. Лечение следует продолжать в течение 3 дней после исчезновения симптомов заболевания.
Р-р ацикловира вводят в/в капельно медленно в течение 1 ч.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет при инфекциях, вызванных вирусами Herpes simplex (кроме герпетического энцефалита) или Varicella zoster, проводят в/в инфузию ацикловира в дозе 5 мг/кг каждые 8 ч; детям в возрасте от 3 мес до 12 лет — в дозе 250 мг/м2 каждые 8 ч в течение 5–7 дней.
Пациентам с иммунодефицитным состоянием, больным с герпетическим энцефалитом или инфекциями, вызванными вирусом Varicella zoster, ацикловир вводят в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч (взрослым и детям старше 12 лет) или 500 мг/м2 каждые 8 ч (детям в возрасте от 3 мес до 12 лет) в течение 7–10 дней.
В целях профилактики, независимо от вида инфекции и возраста пациента, в/в инфузии ацикловира проводят в дозе 250 мг/м2 каждые 8 ч.
Новорожденным ацикловир вводят из расчета 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч.
Больным с почечной недостаточностью дозу для в/в инфузии устанавливают с учетом клиренса креатинина: при значении показателя 20–50 мл/мин ацикловир в дозе 5–10 мг/кг вводят каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 10–25 мл/мин рекомендуемую дозу (5–10 мг/кг) вводят каждые 24 ч; если значение показателя менее 10 мл/мин, ½ стандартной дозы вводят каждые 24 ч сразу же после сеанса диализа.

повышенная чувствительность к ацикловиру.

возможны сыпь на коже, тошнота, рвота, диарея, головная боль, повышенная утомляемость.

лечение ацикловиром следует начинать как можно раньше, по возможности — в продромальный период заболевания. Применение ацикловира в период беременности возможно только по жизненным показаниям. Активное вещество проникает в грудное молоко, поэтому на время лечения необходимо прекратить кормление грудью.

пробенецид при одновременном применении повышает концентрацию ацикловира в плазме крови.

в случае перорального приема более 5 г ацикловира рекомендуется контролировать функциональное состояние почек. Однократное в/в введение в дозе 80 мг/кг не вызывает признаков передозировки. Ацикловир удаляется из организма при гемодиализе.