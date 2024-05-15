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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Днепр (Днепропетровск) (123547) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
768,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
800,92
Экономия: -96,24 грн
704,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
788,20
Экономия: -75,00 грн
713,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
768,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
789,00
Экономия: -75,80 грн
713,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки (6)
789,00
Экономия: -75,80 грн
713,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
818,50
Экономия: -105,30 грн
713,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
818,50
Экономия: -105,30 грн
713,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
820,33
Экономия: -79,82 грн
740,51 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
789,00
Экономия: -75,80 грн
713,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (4)
693,46 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
794,42
Экономия: -93,50 грн
700,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
768,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
781,37
Экономия: -110,96 грн
670,41 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
772,00
Экономия: -58,80 грн
713,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
768,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
803,52
Экономия: -95,46 грн
708,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
768,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
799,17
Экономия: -94,58 грн
704,59 грн