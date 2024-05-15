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Ацикловир-Астрафарм таблетки 200 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (108534) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
110,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (14)
102,03
Экономия: -4,03 грн
98,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
110,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
102,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
110,90 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (17)
100,45
Экономия: -4,95 грн
95,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
110,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
110,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
110,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
110,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
98,46
Экономия: -4,96 грн
93,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
110,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
103,34
Экономия: -6,74 грн
96,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
110,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
110,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
104,10
Экономия: -6,60 грн
97,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
110,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
108,87
Экономия: -9,12 грн
99,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
110,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
110,90 грн