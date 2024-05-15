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Ацикловир-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (62203) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 299 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (21)
125,13
Экономия: -25,49 грн
99,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
122,64
Экономия: -23,00 грн
99,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (7)
126,20
Экономия: -19,30 грн
106,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4)
129,80
Экономия: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
126,53
Экономия: -27,54 грн
98,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
104,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
122,50
Экономия: -16,56 грн
105,94 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
118,33
Экономия: -19,42 грн
98,91 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
129,80
Экономия: -22,90 грн
106,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (10)
110,08 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
122,01
Экономия: -28,60 грн
93,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4)
132,13
Экономия: -38,71 грн
93,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
119,50
Экономия: -13,56 грн
105,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
125,32
Экономия: -26,41 грн
98,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
93,50 грн