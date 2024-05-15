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Ацикловир таблетки 0,2 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (99893) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
95,46
Экономия: -9,46 грн
86,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
91,10
Экономия: -5,10 грн
86,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
94,92
Экономия: -5,05 грн
89,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (1)
101,52
Экономия: -14,47 грн
87,05 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
92,87
Экономия: -4,57 грн
88,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (1)
103,31
Экономия: -7,87 грн
95,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
93,79
Экономия: -6,74 грн
87,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
93,43
Экономия: -6,38 грн
87,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
92,99
Экономия: -5,96 грн
87,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), блистер (1)
102,00
Экономия: -8,23 грн
93,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
102,12
Экономия: -8,31 грн
93,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
101,84
Экономия: -14,77 грн
87,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
95,41
Экономия: -8,38 грн
87,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
93,95
Экономия: -4,08 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
94,21
Экономия: -4,21 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
100,71
Экономия: -14,89 грн
85,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1), блистер (1)
101,52
Экономия: -15,70 грн
85,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3), блистер (1)
91,27
Экономия: -5,47 грн
85,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
98,72
Экономия: -4,92 грн
93,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (6)
85,90
Экономия: -3,30 грн
82,60 грн