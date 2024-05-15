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Ацик® крем 5 % туба 2 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (135600) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
110,47
Экономия: -12,34 грн
98,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
84,33
Экономия: -5,38 грн
78,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
124,20
Экономия: -28,20 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
113,96
Экономия: -18,88 грн
95,08 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
111,70
Экономия: -14,30 грн
97,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
101,25 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
114,99
Экономия: -19,08 грн
95,91 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
123,20
Экономия: -25,80 грн
97,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
115,90
Экономия: -18,50 грн
97,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -16,53 грн
92,46 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
114,90
Экономия: -17,50 грн
97,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
96,92 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
106,23
Экономия: -16,16 грн
90,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
119,43
Экономия: -27,41 грн
92,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -12,08 грн
95,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
105,37
Экономия: -14,59 грн
90,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
90,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
106,60
Экономия: -9,20 грн
97,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
113,39
Экономия: -22,51 грн
90,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
110,47
Экономия: -16,75 грн
93,72 грн