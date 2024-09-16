Що являє собою целюліт?

Целюліт — це поширена косметична проблема. Більше 85% усіх жінок віком від 20 років виявляли у себе на шкірі стегон, сідниць і живота характерний рельєф, що нагадує апельсинову кірку.

У 1873 р. ірландський хірург Х. Кролі вперше ввів термін «целюліт» у медичну практику. Спочатку він використовувався для опису великого запалення глибоких шарів шкіри та підшкірно-жирової тканини.

Значення терміна змінилося завдяки Ніколь Ронсар, власниці косметичного салону у Нью-Йорку. Вона застосувала його до нерівностей шкіри на сідницях та запропонувала спосіб боротьби з цим явищем у вигляді 10-денної фруктової дієти та здорового способу життя. Ідея Н. Ронсар швидко набула популярності, породивши цілу індустрію антицелюлітних засобів: кремів і мазей, спеціальних мочалок з кактусів та люфи, різних косметичних процедур.

У медичній термінології целюліт коректніше називається «гіноїдною ліподистрофією». Це визначення трактує цей стан як «структурні зміни в підшкірно-жировій клітковині, не пов’язані із запаленням». Важливо відмітити, що целюліт не включено до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Це означає, що, з точки зору медицини, целюліт не розглядається, як захворювання.

Як виглядає целюліт?

Шкіра при целюліті має характерний специфічний зовнішній вигляд. Її поверхня набуває нерівної текстури, що нагадує апельсинову кірку або сирну масу. Така особливість є найбільш помітною на ділянках тіла з великою кількістю підшкірного жиру.

Колір шкіри у місцях прояву целюліту варіює. Часто фіксується легке почервоніння чи, навпаки, блідість окремих ділянок, що є порушенням мікроциркуляції крові в підшкірних тканинах. У деяких випадках вона набуває трохи синюватого відтінку внаслідок застою венозної крові.

Зовнішні прояви змінюються залежно від положення тіла та напруження м’язів. Наприклад, при розслабленому стані м’язів нерівності менш помітні, тоді як при напрузі стають більш вираженими.

Від чого виникає целюліт?

Причин розвитку целюліту безліч. Кожна з них робить свій внесок у формування характерних змін шкіри та підшкірно-жирової клітковини:

ожиріння — надмірний об’єм жирової тканини (адипоцитів) впливає на сполучнотканинні структури шкіри, розтягуючи їх;

ослаблення колагенових та еластинових волокон — відбувається внаслідок підвищення активності ферментів (матриксних металопротеїназ);

фібротичні зміни міжклітинних перегородок (септ);

генетичні фактори — зумовлюють схильність до формування целюліту та особливості його прояву у конкретної людини;

особливості кровообігу та лімфовідтоку в проблемних зонах;

раціон — надмірна кількість простих вуглеводів та насичених жирів у раціоні призводить до накопичення підшкірного жиру.

Які гормони впливають на розвиток целюліту:

естроген — жіночий статевий гормон, що викликає накопичення жиру в певних ділянках тіла, впливає на кровообіг і лімфовідтік. Коливання рівня естрогену протягом менструального циклу, вагітності та в період менопаузи збільшують або зменшують вираженість видимих ​​проявів на шкірі;

прогестерон — зумовлює затримку рідини в організмі, викликаючи набряклість, що візуально збільшує вираженість целюліту;

кортизол (гормон стресу) — погіршує стан сполучної тканини;

тироксин (гормон щитовидної залози) впливає на загальний метаболізм організму.

Види та стадії целюліту

Виділяють 4 основні стадії розвитку целюліту.

I (початкова, набрякла) — унаслідок підвищення проникності стінок капілярів відбувається вихід плазми крові за межі судин. У результаті між жировими клітинами починає накопичуватися міжклітинна рідина. Формується набряк, що порушує нормальну мікроциркуляцію в тканинах;

II — тривале порушення кровопостачання стає причиною нестачі кисню в тканинах. Компенсаторно відбувається збільшення розмірів та кількості сполучнотканинних волокон навколо жирових клітин та капілярів. Фіброз порушує нормальну дольчату структуру жирової тканини, у результаті розвиваються перші видимі ознаки целюліту;

III — порушення мікроциркуляції прогресують. Шкіра стає блідою і прохолодною на дотик. У дрібних судинах утворюються множинні мікроаневризми — невеликі випинання стінок. Фіброзні перегородки у глибоких шарах шкіри піддаються склерозу — ущільненню та втраті еластичності. Такі зміни збільшують вираженість нерівності поверхні шкіри;

IV — характеризується формуванням великих вузлів у підшкірно-жировій клітковині. Вони рухливі та болісні при тактильному дослідженні.

Види целюліту:

млявий — характеризується наявністю м’яких, рухливих жирових відкладень. Шкіра виглядає в’ялою і легко збирається у складки. Він найбільш помітний у положенні лежачи або при стисканні шкіри;

фіброзний — ущільнення в підшкірно-жировій клітковині великі, можуть бути болісними при пальпації. Шкіра виглядає як горбиста і нерівна навіть у розслабленому стані;

набряковий — виникає внаслідок надмірного накопичення рідини в тканинах. Шкіра гладка, напружена, при натисканні залишаються ямки;

змішаний — комбінація різних варіантів целюліту.

Як лікувати целюліт?

Принципи терапії:

збільшення мікроциркуляції у проблемних зонах;

стимуляція лімфодренажу;

зміцнення сполучної тканини;

нормалізація ліпідного обміну та зменшення об’єму жирових відкладень.

Основні цілі:

видиме покращення текстури шкіри;

зменшення вираженості набряклості тканин;

загальне покращення контурів тіла;

профілактика подальшого прогресування.

Ефективні вправи

Як позбутися целюліту в тренажерному залі? Заняття спортом — один із ефективних інструментів у боротьбі з целюлітом. Вправи сприяють прискоренню обмінних процесів в організмі та зменшенню кількості підшкірного жиру.

Відмінним вибором є біг, плавання, стрибки на місці, заняття у фітнес-клубі. Ці види активності дозволяють задіяти великі групи м’язів, підвищуючи інтенсивність спалювання калорій. Для підтримки необхідного рівня фізичної активності підійдуть піші та велосипедні прогулянки.

Масаж від целюліту

Антицелюлітний масаж проблемних зон сприяє покращенню місцевого кровообігу, збільшенню лімфовідтоку, виведенню застійної рідини та розщепленню підшкірно-жирової клітковини, що позитивно впливає на зовнішній вигляд шкіри. Масаж від целюліту може виконуватися як вручну, так і з використанням спеціальних пристроїв (масажних щіток, роликів, вакуумних банок, скребків, ролерів, валиків) та апаратів (ручного масажера та ін.).

Один із популярних варіантів процедури — медовий масаж від целюліту. Завдяки унікальним властивостям меду він надає комплексний вплив на шкіру та підшкірно-жирову клітковину, але може викликати алергічні реакції у схильних до них осіб.

Варто пам’ятати, що ефективність масажу при целюліті на стегнах, животі та інших проблемних зонах поступається ефективності процедур у кваліфікованих фахівців.

Тейпування при целюліті

Тейпи — це особливі еластичні стрічки, які наклеюються на проблемні ділянки шкіри для впливу на різні механізми розвитку «апельсинової кірки». Принцип дії тейпів від целюліту заснований на їх здатності збільшувати лімфовідтік і надавати ефект дефіброзу.

Як клеїти тейпи на ноги (стегна) від целюліту? Як правило, використовують віялові тейпи, при цьому якірну частину наклеюють поблизу великих лімфовузлів, хвостову — на проблемні ділянки шкіри.

Уколи від целюліту

Як позбутися целюліту і підтягнути шкіру? Для досягнення таких цілей може допомогти мезотерапія. Метод дозволяє досягти розщеплення фіброзних спайок за допомогою біоактивних компонентів, які вводяться безпосередньо у проблемні ділянки тіла. Ін’єкції мезококтейлю у підшкірну клітковину стимулюють місцевий кровотік, збільшують мікроциркуляцію та лімфовідтік, впливають на жирові клітини, запускаючи процеси ліполізу.

Правильне харчування для позбавлення від целюліту

Як харчуватися, щоб позбутися целюліту? Основні принципи дієти містять:

збалансованість;

обмеження простих вуглеводів;

велику кількість клітковини;

достатнє споживання білка;

здорові жири;

питний режим (не менше 1,5–2 л/добу).

Які продукти впливають на целюліт? Слід звести до мінімуму споживання рафінованих та швидкозасвоюваних вуглеводів (цукру, борошняних виробів, солодощів, газованих напоїв) та додати в меню велику кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, нежирні сорти м’яса, рибу, морепродукти, бобові, яйця, оливкову олію, риб’ячий жир .

Як кава впливає на целюліт? Кофеїн має здатність стимулювати ліполіз (розщеплення жиру) та збільшувати мікроциркуляцію у проблемних зонах. Його часто додають до складу кремів та сироваток для зменшення вираженості «апельсинової кірки».

Препарати від целюліту

Антицелюлітні препарати представлені широким асортиментом засобів, кожен із яких впливає на певні механізми розвитку «апельсинової кірки»:

ліки від целюліту з ретиноїдами — ретиноїди, похідні вітаміну А , позитивно впливають на структуру шкіри, стимулюючи вироблення колагену та еластину. Вони зміцнюють сполучну тканину та підвищують її здатність утримувати жирові відкладення, згладжуючи нерівності рельєфу;

, позитивно впливають на структуру шкіри, стимулюючи вироблення колагену та еластину. Вони зміцнюють сполучну тканину та підвищують її здатність утримувати жирові відкладення, згладжуючи нерівності рельєфу; засоби з екстрактами рослин — природні компоненти (екстракти кофеїну, зеленого чаю, гінкго білоба , червоного перцю та ін.) позитивно впливають на мікроциркуляцію, стимулюють ліполіз та зменшують вираженість набряку. Їх використовують як у вигляді зовнішніх засобів (кремів, мазей, олії, пластирів), так і у складі дієтичних добавок;

, червоного перцю та ін.) позитивно впливають на мікроциркуляцію, стимулюють ліполіз та зменшують вираженість набряку. Їх використовують як у вигляді зовнішніх засобів (кремів, мазей, олії, пластирів), так і у складі дієтичних добавок; препарати з колагеном — покращують стан сполучної тканини, сприяють згладжуванню рельєфу та вирівнюванню текстури шкіри;

вітаміни — вітамін C стимулює вироблення колагену, зміцнюючи сполучну тканину, вітаміни групи B беруть участь в обмінних процесах і підтримці нормального кровообігу, що важливо для профілактики целюліту, вітамін E зумовлює потужні антиоксидантні властивості.

Скрабування від целюліту

Скрабування є ефективним способом механічного впливу на проблемні ділянки. Під час процедури використовуються спеціальні абразивні частинки (сіль, кава, цукор, подрібнені шкаралупи), які делікатно масажують шкіру, чинять відлущувальну і розігрівальну дію. Скрабування сприяє активації обмінних процесів у тканинах та виведенню застійних рідин. Для досягнення кращих результатів його рекомендується проводити 1–2 р/тиж, чергуючи з іншими антицелюлітними процедурами.

Як позбутися целюліту за допомогою обгортань?

Під час процедури проблемні ділянки тіла обмотуються спеціальними компресами, просоченими сумішшю на основі водоростей, глини, ефірних олій, червоного перцю та інших активних інгредієнтів.

Холодні обгортання сприяють звуженню кровоносних судин, активації ліполізу, зумовлюють дренажний ефект, зменшуючи вираженість набряку тканин.

Гарячі обгортання розширюють кровоносні судини, стимулюють обмінні процеси.

Душ Шарко від целюліту

Душ Шарко — це гідромасажна процедура, за якої струмені води під високим тиском впливають на проблемні ділянки тіла. Його можна поєднувати з іншими антицелюлітними методами задля досягнення максимального ефекту. Курс зазвичай становить 10–15 процедур.

Профілактика целюліту

Ключові принципи профілактики: