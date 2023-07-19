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Активні речовини — “Р”РИБ'ЯЧИЙ ЖИР* (OLEUM JECORIS*)

РИБ'ЯЧИЙ ЖИР* (OLEUM JECORIS*) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Риб'ячий жир рідина оральна, 100 мл, банка, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Риб'ячий жир Рідина оральна, 100 мл, банка, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 653 аптеках
від 100,68 грн
Ціни в аптеках
Риб'ячий жир рідина оральна, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Риб'ячий жир Рідина оральна, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 66 аптеках
від 48,89 грн
Ціни в аптеках
Риб'ячий жир вітамінізований капсули, 500 мг, № 50; Мінськінтеркапс
Риб'ячий жир вітамінізований Капсули, 500 мг, № 50 Мінськінтеркапс
Немає в наявності