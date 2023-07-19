Активні речовини — “Р”РИБ'ЯЧИЙ ЖИР* (OLEUM JECORIS*) РИБ'ЯЧИЙ ЖИР* (OLEUM JECORIS*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Риб'ячий жир Рідина оральна, 100 мл, банка, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм В 653 аптеках від 100,68 грн Ціни в аптеках Риб'ячий жир Рідина оральна, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм В 66 аптеках від 48,89 грн Ціни в аптеках Риб'ячий жир вітамінізований Капсули, 500 мг, № 50 Мінськінтеркапс Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять РИБ'ЯЧИЙ ЖИР*