ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ* (TOCOPHEROLI ACETAS*) Діюча речовина
жиророзчинний вітамін, має високу антиоксидантну і радіопротекторну дію, бере участь у біосинтезі гема і білків, проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму; покращує споживання тканинами кисню; чинить ангіопротекторну дію, впливаючи на тонус і проникність судин, стимулюючи утворення нових капілярів; імуномодулюючий ефект токоферолу зумовлений стимуляцією Т-клітинного та гуморального імунітету; є незамінним для нормальних репродуктивних процесів: запліднення, розвитку плода, формування та функціонування статевої системи.
лікування гіповітамінозу Е.
приймати під час або після їди, не розжовуючи та запиваючи невеликою кількістю рідини. Приймають по 1 капсулі/добу. Тривалість лікування лікар визначає в кожному випадку індивідуально залежно від терапевтичного ефекту та індивідуальної переносимості препарату.
підвищена чутливість до препарату, кардіосклероз, гострий період інфаркту міокарда, тиреотоксикоз, гіпервітаміноз Е.
алергічні реакції, включаючи свербіж, гіперемію шкіри; лихоманка; висипання; діарея, біль у шлунку; при тривалому застосуванні великих доз можливі явища зниження згортання крові, кровотечі у ШКТ, збільшення печінки, креатинурія, поява почуття втоми, слабкість, головний біль, нудота, запаморочення, затуманення зору.