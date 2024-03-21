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Активні речовини — “Т”ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ* (TOCOPHEROLI ACETAS*)

ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ* (TOCOPHEROLI ACETAS*) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Вітамін E капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 923 аптеках
від 81,52 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 905 аптеках
від 151,59 грн
Ціни в аптеках
Енат 400 капсули м'які, 400 мо, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 400 Капсули м'які, 400 мо, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 690 аптеках
від 296,88 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E капсули м'які, 100 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 688 аптеках
від 75,91 грн
Ціни в аптеках
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний, 300 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) Розчин олійний оральний, 300 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Технолог
В 637 аптеках
від 64,69 грн
Ціни в аптеках
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний, 100 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) Розчин олійний оральний, 100 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Технолог
В 623 аптеках
від 48,11 грн
Ціни в аптеках
Енат 200 капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30; Мега Лайфсайенсіз
Енат 200 Капсули м'які, 200 мо, блістер, № 30 Мега Лайфсайенсіз
В 273 аптеках
від 240,22 грн
Ціни в аптеках
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) розчин олійний оральний, 50 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Технолог
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E) Розчин олійний оральний, 50 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Технолог
В 237 аптеках
від 37,90 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E-Здоров'я капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін E-Здоров'я Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 20 аптеках
від 80,65 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E-Здоров'я капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін E-Здоров'я Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 18 аптеках
від 123,13 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E-Здоров'я капсули м'які, 100 мг, блістер, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін E-Здоров'я Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 17 аптеках
від 65,54 грн
Ціни в аптеках
Вітамін E 200-Санофі капсули м'які, 200 мг, флакон, № 30; Опелла Хелскеа Україна
Вітамін E 200-Санофі Капсули м'які, 200 мг, флакон, № 30 Опелла Хелскеа Україна
В 54 аптеках інших міст
від 65,55 грн
Ціни в інших містах
Вітамін E-Санофі капсули м'які, 100 мг, флакон, № 30; Опелла Хелскеа Україна
Вітамін E-Санофі Капсули м'які, 100 мг, флакон, № 30 Опелла Хелскеа Україна
В 35 аптеках інших міст
від 63,31 грн
Ціни в інших містах
Вітамін E 400-Санофі капсули м'які, 400 мг, флакон, № 30; Опелла Хелскеа Україна
Вітамін E 400-Санофі Капсули м'які, 400 мг, флакон, № 30 Опелла Хелскеа Україна
В 16 аптеках інших міст
від 160,68 грн
Ціни в інших містах
Вітамін E-Здоров'я капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін E-Здоров'я Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках інших міст
від 76,80 грн
Ціни в інших містах
Вітамін E капсули м'які, 100 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін E капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін E капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Вітамін E Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін E-Здоров'я капсули м'які, 100 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вітамін E-Здоров'я Капсули м'які, 100 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності

жиророзчинний вітамін, має високу антиоксидантну і радіопротекторну дію, бере участь у біосинтезі гема і білків, проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму; покращує споживання тканинами кисню; чинить ангіопротекторну дію, впливаючи на тонус і проникність судин, стимулюючи утворення нових капілярів; імуномодулюючий ефект токоферолу зумовлений стимуляцією Т-клітинного та гуморального імунітету; є незамінним для нормальних репродуктивних процесів: запліднення, розвитку плода, формування та функціонування статевої системи.

лікування гіповітамінозу Е.

приймати під час або після їди, не розжовуючи та запиваючи невеликою кількістю рідини. Приймають по 1 капсулі/добу. Тривалість лікування лікар визначає в кожному випадку індивідуально залежно від терапевтичного ефекту та індивідуальної переносимості препарату.

підвищена чутливість до препарату, кардіосклероз, гострий період інфаркту міокарда, тиреотоксикоз, гіпервітаміноз Е.

алергічні реакції, включаючи свербіж, гіперемію шкіри; лихоманка; висипання; діарея, біль у шлунку; при тривалому застосуванні великих доз можливі явища зниження згортання крові, кровотечі у ШКТ, збільшення печінки, креатинурія, поява почуття втоми, слабкість, головний біль, нудота, запаморочення, затуманення зору.