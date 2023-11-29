РЕТИНОЛ (RETINOLUM) Діюча речовина
належить до групи жиророзчинних вітамінів; відновлює нормальну концентрацію ретинолу в організмі; відіграє важливу роль у синтезі білків, ліпідів, мукополісахаридів, регулює баланс мінералів; забезпечує процеси фоторецепції; бере участь у синтезі зорового пурпуру - родопсину, що міститься в паличках сітківки; модулює процеси диференціювання епітеліальних клітин, бере участь у розвитку секреторних залоз, процесах кератинізації, регенерації слизових оболонок і шкіри; необхідний для нормального функціонування ендокринних залоз і росту організму, тому що є синергістом соматомединів; впливає на поділ імунокомпетентних клітин, синтез факторів специфічного (Ig) і неспецифічного (інтерферон, лізоцим) захисту організму від інфекційних та інших захворювань, стимулює мієлопоез; підвищує рівень глікогену в печінці, стимулює продукцію трипсину і ліпази; інгібує фотохімічні вільнорадикальні р-ції та окислювання цистеїну; активує включення сульфатів у компоненти сполучної тканини, хрящів, кісток; забезпечує потребу в сульфоцереброзидах та мієліні, забезпечуючи проведення і передачу нервових імпульсів; має протипухлинну дію, що не поширюється на неепітеліальні пухлини; місцева дія опосередкована присутністю на поверхні епітеліоцитів специфічних ретинолзв’язуючих рецепторів.
А-авітаміноз та А-гіповітаміноз; пігментний ретиніт, ксерофтальмія, гемералопія, екзематозні ураження повік, поверхневий кератит, ураження рогівки, кон’юнктивіт, піодермія; обмороження, опіки, рани, іхтіоз, фолікулярний дискератоз, старечий кератоз, туберкульоз шкіри, псоріаз, деякі форми екзем; комплексна терапія рахіту, колагенозів, гіпотрофій; у складі комплексної терапії г. респіраторних захворювань, які проходять на тлі ексудативного діатезу, г. та хр. бронхолегеневих захворювань; запальних, ерозивно-виразкових уражень кишечнику, цирозу печінки, рахіту, колагенозів, гіпотрофій (капс.).
внутрішньо ч/з 10-15 хв.після їди; р-н олійний: вища разова доза вітаміну А для дорослих 50000 МО, ММД - 100000 МО, терапевтичні дози при авітамінозах легкого та середнього ступеня тяжкості для дорослих до 33000 МО/добу; при захворюваннях шкіри, а також при пігментному ретиніті, ксерофтальмії, гемералопії добова доза 50000-100000 МО; при ураженнях поверхні шкіри (виразки, опіки, обмороження) уражені ділянки після гігієнічного очищення змазати р-ном і прикрити марлевою пов’язкою (5-6 р/добу, зі зменшенням кількості аплікацій до однієї залежно від епітелізації); дітям старше 7 років призначають по 3000-6000 МО/добу в залежності від характеру та перебігу захворювання; разова доза для дітей старше 7 років 5000 МО; вища добова доза для дітей старше 7 років 20000 МО; капс. з лікувальною метою дорослим при авітамінозах середнього i легкого ступеня тяжкості: ч/з 10-15 хв. після їди призначати до 33000 МО/добу, при захворюваннях очей 33000 - 100000 МО/добу; при захворюваннях шкіри дорослим 33000 - 100000 МО/добу. Одночасно препарати призначати внутрішньо. Для профілактики утворення конкрементів профілактичні дози встановлювати, виходячи з добової потреби організму людини у вітаміні А. Термін лікування - від 10 днів до 1 міс.
гіперчутливість до компонентів препарату, г. і хр. нефрит, СН ІІ-ІІІ ступеня, жовчокам’яна хвороба, хр.панкреатит, гіпервітаміноз А, передозування ретиноїдів, гіперліпідемія, ожиріння, хр. алкоголізм, саркоїдоз (у т.ч. у анамнезі).
тривалий прийом великих доз може спричиняти розвиток гіпервітамінозу А; швидка стомлюваність, сонливість, млявість, дратівливість, головний біль, втрата сну, судоми, дискомфорт, внутрішньоочна гіпертензія, порушення зору; втрата апетиту, зменшення маси тіла, нудота, дуже рідко - блювання; загострення захворювань печінки, портальна гіпертензія, збільшення активності трансаміназ та лужної фосфатази; полакіурія, ніктурія, поліурія; гемолітична анемія; зміни на рентгенограмах кісток, розлад ходи, болючість кісток нижніх кінцівок; олігоменорея; АР - тріщини шкіри губ, жовто-оранжеві плями на підошвах, долонях, у ділянці носогубного трикутника, підшкірний набряк; в окремих випадках у перший день застосування можуть виникати сверблячі плямисто-папульозні висипання, що потребують відміни препарату; свербіж, еритема та висипання, суха шкіра, сухість у роті, підвищення t°, гіперемія обличчя з подальшим лущенням; випадання волосся, порушення менструального циклу, біль у животі, афти, фоточутливість, гіперкальціємія. Зі зменшенням дози або при тимчасовій відміні ЛЗ побічні явища зникають самостійно. При захворюваннях шкіри застосування високих доз ЛЗ після 7-10 днів лікування може супроводжуватися загостренням місцевої запальної реакції.