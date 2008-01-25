Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїВиявлено новий біомаркер тяжкості сепсису

Виявлено новий біомаркер тяжкості сепсису

Опубліковано  20.07.2023

Сепсис — основна причина летальних наслідків у пацієнтів, госпіталізованих до відділень реанімації та інтенсивної терапії, є системною запальною відповіддю організму на інфекцію та може призвести до пошкодження різних органів та розвитку поліорганної недостатності.

Дослідники з Медичного університету Південної Кароліни (Medical University of South Carolina), США, виявили новий біомаркер тяжкості перебігу сепсису. Потенційно цей біомаркер може сприяти зміні підходу до терапії сепсису.

Результати дослідження опубліковані у журналі «Frontiers in Immunology».

Дослідники виявили, що тяжкість сепсису можна визначити за вмістом мембранних структур — так званих позаклітинних везикул, які виділяються різними клітинами в кровотік. Залежно від тяжкості сепсису протоколи лікування можуть бути індивідуалізовані та адаптовані до потреб конкретного пацієнта.

Хункуан Фань (Hongkuan Fan), доктор філософії, доцент Медичного коледжу (College of Medicine), який вивчає судинну дисфункцію при сепсисі, наголосив, що важливою проблемою є розвиток поліорганної недостатності при сепсисі. Гостра ниркова недостатність (ГНН) та гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) є ускладненнями тяжкого сепсису. ГРДС зазвичай викликає дихальну недостатність у пацієнтів у критичному стані.

Команда дослідників проаналізувала вміст позаклітинних везикул, що виділяються лейкоцитами та тромбоцитами під час сепсису. Позаклітинні везикули містять білки та РНК і можуть негативно впливати на функціонування інших клітин, які їх уловлюють. При сепсисі підвищується проникність судин, відповідно, модифіковані клітини проникають через стінки кровоносних судин і можуть призводити до розвитку запального процесу та пошкодження різних органів.

Доктор Х. Фань та Пенфей Лі, доктор філософії, провідний автор та науковий співробітник відділу патології та лабораторної медицини, зазначили, що залежно від вмісту позаклітинних везикул можна класифікувати пацієнтів із сепсисом. На їхню думку, завдяки цьому можна буде визначити можливі порушення функції органів у пацієнтів із сепсисом.

Статистична обробка отриманих даних виконана у співпраці з Інститутом клінічних та трансляційних досліджень Південної Кароліни (South Carolina Clinical & Translational Research Institute — SCTR). Дослідники виявили, що при сепсисі позаклітинні везикули містили більш високий рівень певних ферментів та нижчий рівень однієї конкретної молекули РНК порівняно із вмістом цих речовин у критично хворих пацієнтів без сепсису та здорових добровольців.

П. Лі зазначив, що необхідні подальші дослідження, і наголосив, що вміст позаклітинних везикул може бути динамічним маркером сепсису. Для визначення складу позаклітинних везикул пацієнту необхідно провести рідинну біопсію — забір крові.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  20.07.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини