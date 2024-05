При болю чи підвищеній температурі тіла у дитини перед батьками стоїть складне завдання: обрати оптимальний препарат, який поєднує високу ефективність та безпеку застосування.

Ібуфен у формі суспензії і капсул у якості діючої речовини містить ібупрофен. Ібупрофен — нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), що найбільш широко застосовується в педіатричній практиці. Це єдиний нестероїдний протизапальний засіб, схвалений до застосування у дітей молодшого віку — немовлят віком від 3 міс. Ібупрофен є препаратом вибору для лікування дітей з болем запального генезу (de Martino M. et al., 2017).

Як діє Ібуфен?

Діюча речовина препарату Ібуфен — ібупрофен, як і всі НПЗП, інгібує активність ферменту циклооксигенази (ЦОГ). Це фермент, необхідний для синтезу з арахідонової кислоти простагландинів та аутакоїдів, які відіграють ключову роль у патогенезі запалення, гіпертермії та ноцицепції (сприйняття болю). На сьогодні відомі три ізоформи ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2 та ЦОГ-3). Раніше в дослідженнях було показано, що ібупрофен фармакодинамічно активний як щодо ЦОГ-1, так і ЦОГ-2. При цьому інгібувальна дія ібупрофену на ЦОГ-1 та ЦОГ-2 є конкурентною та оборотною. Це важливо, оскільки оборотність інгібування дозволяє повністю відновити ферментативну активність у міру метаболізму та елімінації ібупрофену, що сприяє швидкому відновленню конститутивного синтезу простагландинів, їх повноцінному функціонуванню в таких органах, як шлунок та нирки, та, відповідно, знижує ризик розвитку побічних ефектів (de Martino M. et al., 2017). У подальшому було показано, що ібупрофен також інгібує ЦОГ-3 (Chandrasekharan N.A. et al., 2002). Ця ізоформа ЦОГ виявлена в головному та спинному мозку та бере участь у розвитку гіпертермії та больового синдрому (Kidon M.I. et al., 2007). Цікаво, що, за даними досліджень, поряд з інгібуванням ЦОГ ібупрофен сприяє підвищенню синтезу ендоканабіноїдів, що також виявляють аналгетичну дію (de Martino M. et al., 2017).

Коли показаний Ібуфен?

Для симптоматичного лікування пацієнтів з лихоманкою (підвищення температури тіла, ломота в м’язах, загальне нездужання) при гострій респіраторній вірусній інфекції, грипі, після проведення профілактичних щеплень.

Для усунення болю (наприклад головного болю, болю при прорізуванні/патології зубів, травмах зв’язкового апарату).

Біль у дитини: чому варто обрати Ібуфен?

За оцінками експертів, діюча речовина препарату Ібуфен — ібупрофен — є найбезпечнішим НПЗП для застосування в педіатричній популяції. Це єдиний засіб із цієї групи, дозволений до застосування у дітей віком від 3 міс. Так, кетопрофен можна призначати дітям із 6 років, німесулід протипоказаний пацієнтам віком до 12 років, а кеторолак та ацетилсаліцилову кислоту не призначають до 16 років. На сьогодні, враховуючи хорошу переносимість, високу ефективність та мінімальний ризик розвитку побічних ефектів, ібупрофен є препаратом вибору для лікування дітей з болем запального генезу (de Martino M. et al., 2017).

У дослідженнях було показано, що у дітей ібупрофен ефективний для усунення м’язово-скелетного, головного та зубного болю. Також препарат зменшує вираженість болю запального генезу у пацієнтів педіатричного профілю з гострим середнім отитом, фарингітом, тонзилітом, синовіїтом тазостегнового суглоба та ювенільним артритом (de Martino M. et al., 2017). Ібупрофен є лікарським засобом вибору у разі болю при хронічних запальних захворюваннях, таких як артрит. Також, за оцінками експертів, цей препарат є ефективним при болю після проведення тонзилектомії та аденоїдектомії (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019).

Ібуфен — оптимальний жарознижувальний препарат?

Ібуфен випускається у трьох різних формах випуску, що дозволяє індивідуально підібрати оптимальну.

Суспензію Ібуфен зручно дозувати залежно від маси тіла дитини.

Ібуфен Юніор капсули не містять ароматизаторів.

У дослідженнях доведено ефективність та безпеку застосування ібупрофену у дітей (Tan E. et al., 2020).

Гіпертермія, пропасниця, підвищення температури тіла у дитини: рекомендації експертів

Гарячку (гіпертермію) щорічно виявляють у близько 70% дітей дошкільного віку. За оцінками експертів, до 40% таких дітей щороку потребують медичної допомоги з приводу гіпертермії (Hay A.D. еt al., 2008).

Експерти рекомендують застосовувати мінімальну ефективну дозу жарознижувальних препаратів протягом якнайкоротшого періоду часу для симптоматичного лікування дітей з гіпертермією. На сьогодні застосування фізичних методів охолодження (наприклад обтирання вологою губкою) для зменшення вираженості гіпертермії не рекомендується (Hay A.D. et al., 2008).

У педіатричній практиці наразі рекомендовано застосування двох жарознижувальних лікарських засобів: ібупрофену та парацетамолу. Водночас у дослідженнях показано, що за аналогічної безпеки жарознижувальний ефект ібупрофену є більш вираженим і розвивається швидше, ніж у парацетамолу (Tan E. et al., 2020).

Крім того, показано, що жарознижувальна дія ібупрофену більш тривала, ніж відповідний ефект парацетамолу (Hay A.D. еt al., 2008).

У ряді випадків за недостатньої ефективності стартової жарознижувальної терапії лікар може порекомендувати комбінувати діючу речовину препарату Ібуфен — ібупрофен — з парацетамолом. Так, завдяки різним механізмам дії ібупрофену та парацетамолу комбінована терапія є більш ефективною, ніж монотерапія. У дослідженні показано, що у разі отримання дітьми в перші 24 год після розвитку гіпертермії обох препаратів її тривалість була на 4,4 год меншою порівняно з пацієнтами, які отримували парацетамол, та на 2,5 год меншою ніж у дітей, у яких застосовували ібупрофен (Hay A.D. еt al., 2008).

У низці досліджень продемонстровано, що ібупрофен є настільки ж безпечним, як і парацетамол, для лікування дітей з бронхіальною астмою, які не мають ознак гіперчутливості до НПЗП (de Martino M. et al., 2017).

Ібуфен: за якої температури тіла застосовувати у дитини?

Відповідь на це питання завжди є індивідуальною і значною мірою залежить від переносимості гіпертермічного синдрому дитиною. При фебрильній, піретичній та гіперпіретичній гіпертермії рекомендується прийом жарознижувальних засобів з метою профілактики розвитку фебрильних судом та мінімізації фізичного дискомфорту у дитини. При цьому експерти рекомендують не приймати жарознижувальні препарати за температури тіла 37,5 °С і менше, задовільного самопочуття, відсутності симптомів фізичного дискомфорту на фоні гіпертермії (болю, ломоти в м’язах, ознобу, тремтіння, підвищеного потовиділення, загальної слабкості, млявості, порушень сну і т.ін.). Так, експерти Національного інституту охорони здоров’я та клінічної майстерності (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) рекомендують застосовувати жарознижувальні лікарські засоби для симптоматичного лікування дітей з гіпертермією тільки у разі порушення загального самопочуття (Hay A.D. еt al., 2008).

Ібуфен: еталонна безпека?

На сьогодні проведено величезну кількість досліджень, у яких оцінювали безпеку застосування ібупрофену у дітей з гіпертермією та болем. Експерти дійшли висновків, що ризик розвитку побічних ефектів та небажаних явищ, пов’язаних з ібупрофеном, є невисоким. Так, ібупрофен характеризується найнижчою шлунково-кишковою токсичністю серед НПЗП (Barbagallo M., Sacerdote P., 2019).

Як застосовувати Ібуфен?

Інструкція для медичного застосування Ібуфену та Ібуфену форте містить докладні рекомендації щодо застосування суспензії. Доза розраховується, виходячи з маси тіла дитини, і становить 5–10 мг/кг маси тіла на один прийом. При цьому добова доза не має перевищувати 20–30 мг/кг маси тіла.

Ібуфен суспензію 100 мг/5 мл рекомендовано застосовувати у дітей з масою тіла 5 кг і більше. Це означає, що, наприклад, для дитини з масою тіла 5 кг одноразова доза суспензії Ібуфен становить 2,5 мл (50 мг) не більше 3 разів на добу, а з масою тіла 10–16 кг — 5 мл (100 мг) не більше 3 разів на добу.

Суспензія Ібуфен Форте, що містить 200 мг на 5 мл, рекомендована до застосування у дітей віком 6 міс — 6 років. Так, наприклад, дитині з масою тіла 10 кг рекомендується приймати по 1,25 мл суспензії Ібуфен форте 3–4 рази на добу, а при масі тіла 20 кг — 2,5 мл 3 рази на добу.

Ібуфен Юніор капсули показані для застосування у дітей з масою тіла 20 кг і більше. Капсули приймають перорально. Їх рекомендується ковтати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю води. Доза, що рекомендується, залежить від маси тіла дитини:

при масі тіла 20–29 кг рекомендовано приймати по 1 капсулі Ібуфен Юніор 200 мг, а максимальна доза Ібуфену Юніор на добу — 3 капсули (600 мг);

у разі маси тіла 30–39 кг рекомендована доза на 1 прийом також становить 1 капсулу (200 мг), а добова — 4 капсули (800 мг);

при масі тіла дитини більше 40 кг рекомендовано приймати по 1–2 капсули Ібуфен Юніор, при цьому не слід перевищувати дозу 1200 мг (6 капсул) на добу. У такій же дозі рекомендується приймати Ібуфен Юніор дорослим.

Ібуфен — безрецептурний препарат. Водночас, якщо симптоми захворювання зберігаються більше 3 днів, необхідно звернутися до лікаря для встановлення діагнозу та призначення терапії.

У дітей віком 3–6 міс застосовувати Ібуфен без призначення лікаря не слід більше 24 год!

У немовлят віком до 3 міс Ібуфен можна застосовувати тільки за призначенням лікаря!

Якими ж є особливості застосування та протипоказання до приймання Ібуфену?

Препарати, що містять ібупрофен, не рекомендується застосовувати:

при вітряній віспі. Так, за оцінками експертів, ібупрофен при цій патології спричиняє підвищення ризику розвитку низки ускладнень (вторинних інфекцій шкіри, пневмонії, бронхіту) (de Martino M. et al., 2017);

у новонароджених;

у дітей з бронхіальною астмою та симптомами бронхообструкції (свистячим диханням, сухими свистячими хрипами при аускультації легень);

при зневодненні у дитини (наприклад у разі розвитку нестримного блювання, діареї), оскільки зневоднення підвищує ризик нефротоксичної дії ібупрофену;

при підвищеній чутливості в анамнезі до ібупрофену та інших НПЗП у зв’язку з потенційним ризиком розвитку перехресних реакцій гіперчутливості (de Martino M. et al., 2017);

при ряді захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в активній фазі, запальних захворюваннях кишечнику у фазі загострення, шлунково-кишкових кровотечах в анамнезі;

при кровотечах, у тому числі цереброваскулярних, в анамнезі, а також патології системи гемостазу, геморагічному діатезі;

при вираженій серцевій, нирковій або печінковій недостатності;

з 28-го тижня вагітності і до розродження.

Ібуфен: гарне самопочуття дитини — запорука спокою батьків!

Больовий синдром, підвищення температури тіла і супутні грипоподібні симптоми — стрес не тільки для дитини, що хворіє, але і для її батьків. При цьому кожен прагне дати дитині найкраще, особливо коли йдеться про здоров’я. Ібуфен — безрецептурний препарат, що проявляє протизапальну, жарознижувальну та знеболювальну дію. Він ефективно купірує біль та гіпертермію з мінімальним ризиком розвитку побічних ефектів.