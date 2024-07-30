Що таке жовч та причини її застою?

Жовч — це рідина, що виробляється гепатоцитами печінки, вона вкрай важлива у процесах травлення. Її основна функція — емульгування жирів. Крім того, вона допомагає в абсорбції жиророзчинних вітамінів A, D, E, K, виведенні токсинів та надмірної кількості холестерину з організму.

Жовч формується в печінці, звідки потрапляє в жовчний міхур — цей невеликий орган є місцем її зберігання. Тут вона накопичується, а в разі потреби потрапляє у дванадцятипалу кишку, де бере участь у перетравленні їжі.

Де знаходиться жовчний міхур? У нормі він знаходиться у правій верхній частині черевної порожнини, у невеликому заглибленні на нижній поверхні правої частини печінки. Його об’єм коливається в діапазоні не більше 30–70 мл.

У деяких людей жовч складно евакуюється з жовчного міхура або зовсім не відбувається її викиду в кишечник — такий стан називається «застій». Він супроводжується характерними клінічними симптомами.

Зовнішні причини застою:

неправильне харчування з надмірною кількістю жирної, смаженої їжі, нестачею клітковини в раціоні;

малорухливий спосіб життя;

хронічний стрес;

застосування лікарських засобів, особливо гормональних;

вік.

Внутрішні причини застою:

період вагітності;

перегин жовчного міхура — це анатомічна особливість, при якій жовчний міхур має неправильну форму або місце локалізації: він може бути зігнутий, перекручений або зміщений;

жовчнокам’яна хвороба — каміння частково або повністю блокують вихід вмісту з жовчного міхура;

холецистит — запалення жовчного міхура: стінки органу набрякають, у результаті звужуються вивідні протоки;

— запалення жовчного міхура: стінки органу набрякають, у результаті звужуються вивідні протоки; поліпи — доброякісні розростання на стінках жовчного міхура;

дискінезія жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) — це порушення рухової функції жовчного міхура та жовчних проток;

(ДЖВШ) — це порушення рухової функції жовчного міхура та жовчних проток; інші хвороби жовчного міхура.

Що робити при застої жовчі? Про це докладніше в нашій статті.

Симптоми проблем із жовчним міхуром

Основні клінічні прояви:

дискомфорт або больовий синдром — біль при патології жовчного міхура тупий, ниючий, раптово може стати гострим і пронизливим, особливо після прийому жирної їжі. Деякі пацієнти, описуючи свої суб’єктивні відчуття, вказують, що жовчний міхур не болить, а тисне і розпирає під ребрами праворуч (вираженість відчуття розпирання збільшується після їди);

нудота, блювання — «хвилі» нудоти, що накочують, особливо після рясних або жирних страв. У деяких випадках нудота супроводжується блюванням (іноді з домішкою жовчі), яка, втім, не приносить полегшення стану;

— «хвилі» нудоти, що накочують, особливо після рясних або жирних страв. У деяких випадках нудота супроводжується блюванням (іноді з домішкою жовчі), яка, втім, не приносить полегшення стану; гіркий присмак у роті, особливо вранці (пов’язаний із закиданням жовчі в шлунок або стравохід);

неприємний запах з рота, який складно усунути з допомогою звичайної гігієни ротової порожнини;

зміни кольору калу — при застої жовчі випорожнення стають більш світлого або навіть глинистого кольору, що вказує на недостатнє надходження жовчі в кишечник.

Основні лабораторні тести для виявлення застою жовчі:

рівень білірубіну у плазмі крові. Білірубін — це жовтий пігмент, що формується при розпаді гемоглобіну. У нормі він виводиться з організму з жовчю, але в разі її застою його рівень у плазмі крові підвищується. Лікарі звертають увагу як на загальний білірубін, так і на його фракції — прямий (зв’язаний) та непрямий (незв’язаний) білірубін. При застої жовчі зазвичай підвищується рівень прямого білірубіну;

лужна фосфатаза (ЩФ) та гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) — підвищення рівня цих ферментів є симптомом надмірно густої жовчі.

В аналізі сечі відмічається підвищений рівень уробіліногену — продукту розпаду білірубіну. У нормі уробіліноген є в сечі в невеликій кількості, але при проблемах з відтоком жовчі його рівень підвищується.

Біохімічний аналіз калу — зниження рівня стеркобіліну — продукту, що формується з білірубіну в кишечнику (пов’язане зі зменшенням надходження білірубіну).

Чим небезпечний застій жовчі?

Застій жовчі, що на перший погляд здається лише незначним порушенням у роботі організму, насправді викликає серйозні наслідки для здоров’я:

порушення процесу травлення — організм втрачає здатність ефективно перетравлювати жирну їжу;

формування жовчного каміння — компоненти кристалізуються, формуючи спочатку дрібні піщинки, а потім і більші камені. Жовчнокам’яна хвороба викликає виражений біль та показано хірургічне втручання;

інфекції у жовчовивідних шляхах — створюються сприятливі умови для розмноження бактерій;

функціональні порушення печінки;

панкреатит — запалення підшлункової залози;

дисбактеріоз — жовчні кислоти допомагають контролювати розмноження бактерій у кишечнику. У разі порушення відтоку жовчі виникає дисбаланс мікрофлори з відповідними наслідками;

жовтяниця — патологічний стан при застої жовчі, симптомом якого є зміна кольору шкіри та білків очей: вони набувають жовтуватого відтінку внаслідок підвищеного рівня білірубіну в плазмі крові;

хронічне запалення в організмі.

Лікування: як налагодити жовчовідтік

Як збільшити відтік жовчі? Для цього використовують комплексний підхід, при якому потрібна увага до різних аспектів:

харчування;

фізичної активності;

достатнього споживання води;

фармакотерапії.

Важливо пам’ятати, що будь-які зміни в способі життя, дієті слід вводити поступово і під наглядом фахівця, особливо якщо є хронічні захворювання або проблеми з травленням. Застосування лікарських засобів для терапії застою жовчі має здійснюватися лише після консультації з лікарем, що дозволить уникнути потенційних ризиків та забезпечити ефективне та безпечне лікування.

Які продукти виводять жовч?

Деякі продукти мають властивість збільшувати вироблення і відтік жовчі та можуть бути корисні для стимуляції жовчовиділення. Їх вживання слід узгодити з лікарем, особливо за наявності проблем із печінкою або жовчним міхуром. До списку жовчогінних продуктів належать:

оливкова олія (особливо нерафінована) — є потужним стимулятором вироблення жовчі. Вона містить корисні жирні кислоти та антиоксиданти, які благотворно впливають на роботу печінки та жовчного міхура;

лимон та інші цитрусові — лимонний сік та сік інших цитрусових фруктів багатий на вітамін C та органічні кислоти (стимулюють скорочення жовчного міхура та викид жовчі);

яблука — містять пектин, який сприяє виведенню токсинів з організму та стимулює роботу печінки. Крім того, кислота, що міститься у фруктах, допомагає розріджувати жовч;

буряк — багатий на бетаїн, допомагає поліпшити травлення та обмін речовин;

артишоки — містять цинарин (речовина, яка збільшує вироблення жовчі та сприяє її відтоку);

куркума — активна речовина куркуми — куркумін, крім жовчогінного ефекту, має протизапальні та гепатопротекторні властивості;

часник — містить аліцин і селен (стимулюють продукування ферментів, що беруть участь у виробленні жовчі);

зелені листові овочі — шпинат, рукола, листова капуста та інші зелені листові овочі багаті на хлорофіл і клітковину, позитивно впливають на відтік жовчі;

вівсянка — багата на клітковину, яка допомагає пов’язувати жовчні кислоти і виводити їх з організму.

Важливо дотримуватися режиму харчування: часті, але невеликі прийоми їжі стимулюють регулярне скорочення жовчного міхура, запобігаючи застою жовчі.

Як налагодити відтік жовчі за допомогою фізичної активності?

Фізична активність допомагає стимулювати природний відтік жовчі, покращує обмін речовин та загальний стан організму.

Роль фізичної активності:

стимуляція жовчовиділення — сприяє скороченню жовчного міхура та викиду жовчі в кишечник;

поліпшення кровообігу — збільшує кровотік у печінці та жовчному міхурі, що сприяє більшому відтоку жовчі;

нормалізація маси тіла — допомагає контролювати масу тіла;

зниження рівня стресу — зменшує вираженість стресу, який негативно впливає на роботу жовчовивідної системи;

поліпшення травлення — стимулює перистальтику кишечнику.

Як очистити жовчний міхур від застою жовчі:

ходьба — проста, але ефективна форма фізичної активності. Почніть з 15–20 хв/добу, поступово збільшуючи тривалість до 30–45 хв;

плавання — відмінна вправа, оскільки вода створює м’який тиск на внутрішні органи, активізуючи їхню роботу;

йога — багато асан допомагають масажувати внутрішні органи і стимулювати відтік жовчі;

велосипедні прогулянки — помірні навантаження на свіжому повітрі сприятливо впливають на весь організм;

легкий біг або джогінг — почніть з чергування ходьби та бігу, поступово підвищуючи інтенсивність;

танці — весела та ефективна форма фізичної активності, що підходить для осіб різного віку.

Основні принципи:

займайтеся фізичною активністю не менше 3–4 р/тиж, краще щодня;

починайте з простого, поступово підвищуючи інтенсивність та подовжуючи тривалість занять;

поєднуйте аеробні навантаження (ходьбу, плавання) з вправами на розтяжку та силовими тренуваннями;

краще займатися вранці чи вдень, уникаючи інтенсивних навантажень перед сном;

якщо відчуваєте дискомфорт чи біль, припиніть вправу та проконсультуйтеся з лікарем.

Питний режим

Особливу увагу варто приділити вживанню достатньої кількості води. Рясне пиття допомагає як розріджувати жовч, так і збільшити її відтік. Рекомендується випивати щонайменше 1,5–2 л чистої води на добу. Крім того, корисно розпочинати день зі склянки теплої води з лимоном, що стимулює роботу печінки та жовчного міхура.

Лікарські засоби

Найчастіше застосовують препарати з рослинними компонентами: розторопшою, кульбабою, артишоком, які відомі своїми жовчогінними властивостями. Багато осіб помилково вважають, що «натуральне» завжди означає «нешкідливе», тому починають самолікування без попередньої консультації з гастроентерологом чи терапевтом, що супроводжується певним ризиком.

Трави можуть:

занадто активно стимулювати вироблення жовчі, що викликає спазм жовчного міхура та збільшення вираженості больових відчуттів;

вступати у взаємодію з іншими лікарськими засобами, які пацієнт приймає за призначенням лікаря. У результаті можливі непередбачувані наслідки, включно зі зниженням ефективності основного лікування або підвищення тяжкості побічних ефектів;

впливати на згортання крові;

викликати алергічні реакції чи інші небажані ефекти внаслідок індивідуальної непереносимості певних рослинних компонентів.

Тому перед тим, як прогнати жовч за допомогою препаратів, слід проконсультуватися з лікарем.

Чи можна пити жовчогінні ліки при закиданні жовчі у шлунок? У цій ситуації застосування таких лікарських засобів може бути не тільки неефективним, а й потенційно небезпечним, оскільки збільшує вираженість дуоденогастрального рефлюксу. Основна мета терапії у таких пацієнтів — не збільшення вироблення жовчі, а нормалізація моторики шлунково-кишкового тракту.

Попередження застою жовчі

Один із ключових аспектів профілактики застою жовчі — правильне харчування. Дієта, багата на клітковину, свіжі фрукти та овочі, нормалізує її відтік з жовчного міхура. Крім того, важливі: