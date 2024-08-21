Зіткнувшись із присмаком гіркоти у роті, багато людей не поспішають звертатися до лікаря. Натомість вони роблять спроби самостійно позбутися дискомфорту: заїдають або запивають неприємне відчуття, експериментують з різними полосканнями та іншими домашніми засобами. Однак такий підхід не тільки неефективний, а й потенційно небезпечний, оскільки лише маскує гіркий присмак у роті, не усуваючи його справжньої причини.

Правильніше не ігнорувати проблему та не займатися самолікуванням, а звернутися до фахівця для комплексної діагностики та відповідної терапії, особливо у випадках, коли гіркота у роті поєднується з додатковими симптомами:

печія;

нудота та блювання ;

; відрижка (повітрям, жовчю, кислим);

метеоризм;

дискомфорт чи біль у животі ;

; розлад стулу (запор або діарея);

сторонній присмак у роті (металевий, жовчі тощо);

сухість слизової оболонки ротової порожнини;

неприємний запах із рота (галітоз) ;

; підвищене слиновиділення;

зміна кольору язика чи наявність нальоту;

загальні симптоми (постійна втома, головний біль, запаморочення , втрата апетиту, зміна маси тіла);

, втрата апетиту, зміна маси тіла); шкірні прояви (жовтушність шкіри та склер очей, свербіж, висип);

неврологічні симптоми;

психоемоційні порушення (дратівливість, тривожність, порушення сну, депресивні розлади );

); біль у правому підребер’ї, за грудниною.

Від чого і коли виникає гіркий присмак у роті?

Найчастіше пацієнтів турбують:

присмак гіркоти в роті, що з’являється вранці, після сну — сигналізує про порушення в роботі гепатобіліарної системи. Симптом часто вказує на проблеми з печінкою, жовчним міхуром, жовчовивідними шляхами. Серед можливих захворювань, що викликають такий стан, слід зазначити різні форми гепатиту, запалення жовчного міхура ( холецистит ), а також наявність конкрементів у жовчних протоках;

), а також наявність конкрементів у жовчних протоках; комплекс симптомів (гіркота, печія, нудота, сухість у роті) — вказує на порушення нормального пасажу їжі травним трактом. Наприклад при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі відбувається закидання вмісту шлунка і дванадцятипалої кишки назад у стравохід, що викликає не тільки дискомфорт і вищеописані симптоми, але і може супроводжуватися серйозними ускладненнями за відсутності своєчасного лікування;

відбувається закидання вмісту шлунка і дванадцятипалої кишки назад у стравохід, що викликає не тільки дискомфорт і вищеописані симптоми, але і може супроводжуватися серйозними ускладненнями за відсутності своєчасного лікування; гіркота після рясного прийому їжі — індикатор проблем з верхніми відділами травного тракту: запальних процесів у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки або шлунка, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби тощо;

або шлунка, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби тощо; гіркота після інтенсивних фізичних вправ або важкої фізичної роботи — можлива ознака порушень у роботі печінки та жовчовидільної системи. Особливо насторожує поєднання гіркоти в роті з болем, тяжкістю в правому підребер’ї. Фізичне навантаження стимулює загострення наявних патологічних процесів.

Причини гіркоти у роті

Причини, які здатні викликати відчуття гіркоти у роті, різноманітні:

закид жовчі — при порушенні роботи сфінктера Одді або підвищенні внутрішньочеревного тиску жовч може закидатися в дванадцятипалу кишку, а потім у шлунок, стравохід, ротову порожнину. Вона складається з жовчних кислот, холестерину, білірубіну, інших компонентів та має інтенсивний гіркий смак. Жовч подразнює смакові рецептори у роті, що супроводжується гіркотою;

вплив шлункового соку — шлунковий сік — складна суміш із соляної кислоти, пепсину та інших ферментів. У нормі pH шлункового соку становить 1,5–3,5, що робить його дуже кислим. При ретроградному закиданні шлункового вмісту кислота подразнює слизову оболонку стравоходу та ротової порожнини. Хоча шлунковий сік сам по собі кислий, його вплив на слизову оболонку може сприйматися як гіркота внаслідок подразнення нервових закінчень та зміни смакового сприйняття;

зміна складу слини — слина містить воду, електроліти, ферменти та антибактеріальні компоненти, її нормальний pH становить 6,2–7,4. При зміні складу слини, наприклад при підвищенні концентрації іонів натрію, калію або кальцію, змінюється її смак;

активація смакових рецепторів — на язику людини є різні типи смакових рецепторів, зокрема ті, що відповідають за сприйняття гіркого смаку. Ці рецептори (TAS2R) активуються різними речовинами навіть у дуже низьких концентраціях. Наприклад деякі лікарські препарати або їх метаболіти, які виділяються зі слиною, здатні стимулювати рецептори TAS2R. Пацієнти скаржаться на відчуття гіркоти у роті після прийому лікарських засобів у формі таблеток (може супроводжуватися нудотою та іншими симптомами);

вплив бактеріальних метаболітів — у ротовій порожнині мешкає безліч видів бактерій, що становлять нормальну мікрофлору. Деякі з них здатні виробляти метаболіти з гірким смаком (наприклад коротколанцюгові жирні кислоти, аміни або інші органічні сполуки). Накопичення таких речовин на поверхні язика та слизовій оболонці рота призводить до стійкого відчуття гіркоти. Особливо це відчувається при недостатній гігієні порожнини рота або за наявності зубного нальоту;

окиснення жирів — жири, що потрапляють в ротову порожнину з їжею або в результаті рефлюксу, можуть окиснюватися під дією кисню повітря і ферментів слини. В результаті утворюються продукти перекисного окиснення ліпідів, багато з яких мають гіркий смак;

подразнення нервових закінчень — у слизовій оболонці рота і язика знаходиться безліч нервових закінчень, що відповідають за сприйняття смаку, температури та тактильних відчуттів. Дія різних чинників (хімічних, механічних, температурних) на ці нервові закінчення може викликати відчуття гіркоти навіть за відсутності реальних гірких речовин. Це називається парагевзією — спотворенням смакового сприйняття.

На які проблеми вказує гіркота у роті?

Гіркота у роті — симптом багатьох захворювань та патологічних станів. Найчастіше вона вказує на проблеми з травним трактом, печінкою та жовчовивідними шляхами.

Чому ще гірчить у роті:

проблеми із зубами та порожниною рота ( карієс , гінгівіт та інші запальні захворювання, недостатня гігієна ротової порожнини);

, гінгівіт та інші запальні захворювання, недостатня гігієна ротової порожнини); ендокринні порушення;

невралгія язикоглоткового нерва, пошкодження лицьового нерва;

пухлини головного мозку з розташуванням біля смакових центрів;

грибкові інфекції порожнини рота;

бактеріальні інфекції слинних залоз;

побічні ефекти лікарських засобів;

порушення харчування (дефіцит вітамінів групи B, особливо B 12 , цинку, зневоднення);

, цинку, зневоднення); вплив хімічних речовин на виробництвах;

вікові зміни.

Гіркота у роті: чим лікувати?

Лікування передбачає комплексний підхід та залежить від причин патології. Його основні цілі:

усунення гіркоти у роті та пов’язаних з нею неприємних відчуттів;

лікування основного захворювання, що спричинило симптом;

запобігання рецидивам та ускладненням;

покращення якості життя пацієнта;

відновлення нормального смакового сприйняття;

нормалізація травних процесів.

Чим усунути гіркоту в роті, яка викликана проблемами з яснами або недостатньою гігієною порожнини рота? Для цього рекомендують:

ретельне та регулярне чищення зубів;

використання зубної нитки;

застосування спеціальних ополіскувачів;

професійне чищення зубів у стоматолога.

У випадках, коли гіркий присмак є симптомом системних захворювань, потрібне застосування комплексної патогенетичної терапії (медикаментозне лікування, дієтотерапія, а також корекція способу життя пацієнта).

Якщо симптоматика зумовлена порушеннями у роботі біліарної системи, терапевтичні заходи спрямовані на нормалізацію роботи жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та сфінктера Одді. Важливу роль у лікуванні відіграє покращення реологічних властивостей жовчі, що досягається шляхом корекції раціону та оптимізації питного режиму:

рекомендована дієта, багата на клітковину, з обмеженням споживання жирної та гострої їжі;

достатнє споживання рідини — для дорослого пацієнта добовий об’єм становить не менше 2 л.

При поєднанні гіркоти та диспепсії особлива увага приділяється відновленню нормальної мікрофлори кишечнику. Для цієї мети застосовують пробіотики — препарати, що містять живі мікроорганізми. Вони сприяють відновленню балансу кишкової мікрофлори.

Чи може гіркота в роті зникнути сама?

Неприємний симптом дійсно може зникнути самостійно в деяких випадках, особливо якщо він викликаний тимчасовими факторами або такими, які легко усунути:

після вживання певних продуктів, напоїв, прийому лікарських засобів;

при тимчасовому стресі чи нервовій напрузі;

при поліпшенні гігієни ротової порожнини;

після корекції дієти та зміни способу життя, відновлення водного балансу.

Що ж робити, якщо гіркота у роті зберігається? Якщо симптом зберігається більше кількох діб, супроводжується іншими проявами або регулярно повторюється, рекомендується звернутися до лікаря.

Які лікарські засоби допомагають усунути гіркоту?

У випадках, коли гіркота в роті спричинена гастритом або гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, зазвичай застосовують:

антисекреторні засоби (інгібітори протонної помпи або блокатори H2-гістамінових рецепторів) — знижують кислотність шлункового соку і сприяють зменшенню подразнення слизової оболонки стравоходу і шлунка;

прокінетики — покращують моторику верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, сприяють нормалізації просування їжі та запобіганню закидання кислого вмісту в стравохід;

антациди — забезпечують швидке, хоч і короткочасне, зменшення вираженості симптомів, нейтралізуючи кислоту в шлунку і захищаючи слизову оболонку.

При виразковій хворобі шлунка або дванадцятипалої кишки, особливо якщо вона асоційована з інфекцією Helicobacter pylori, стандартом лікування є проведення курсу ерадикаційної терапії.

Що приймати, якщо гіркота у роті пов’язана з жовчнокам’яною хворобою? Основним методом консервативного лікування є призначення препаратів урсодезоксихолевої кислоти . Для пацієнтів з великим жовчним каменем, що не піддається консервативному лікуванню, використовують малоінвазивні методи їх руйнування. Літотрипсія з використанням ультразвуку або спеціалізованого лазера дозволяє дробити камені на дрібні фрагменти, які потім можуть бути виведені природним шляхом або розчинені медикаментозною терапією.

При порушенні відтоку жовчі застосовують жовчогінні засоби. Вони сприяють посиленню вироблення жовчі печінкою та покращують її відтік, що допомагає нормалізувати процеси травлення та усунути гіркий присмак. Для того щоб прибрати гіркоту в роті від жовчі, використовують відвари жовчогінних трав (кукурудзяні рильця, безсмертник, пижма тощо) як додаток до медикаментозної терапії.

У пацієнтів із хронічним стресом рекомендують комбінацію медикаментозного лікування з психотерапевтичними методами.

Як швидко позбутися гіркоти в роті за одну хвилину?

Способи тимчасового усунення неприємного присмаку в роті: