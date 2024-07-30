Магній (Mg) належить до групи лужноземельних металів з високою реакційною здатністю. Він легко вступає в реакції з іншими елементами та утворює безліч солей, що зумовлює його широке використання в різних галузях хімії, а також важливу роль у біохімічних процесах живих організмів.

Історія назви «магній» сягає корінням в античну Грецію, до стародавнього міста Магнезія в області Фессалія. Цей регіон славився особливим мінералом, який місцеві жителі видобували в навколишніх горах. Греки називали його «магнезійським каменем» — сьогодні ми знаємо його, як магнезит. Саме цей мінерал дав назву хімічному елементу.

Відкриття магнію як хімічного елемента відбулося в 1808 р. Англійський хімік Хемфрі Деві (Humphry Davy) першим отримав металевий магній шляхом електролізу розплавленої суміші оксиду магнію та оксиду ртуті. Х. Деві використав електричний струм для її розкладання, що дозволило йому виділити чистий магній.

Магній — це найважливіший мінерал, який бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі людини. Він потрібний для нормального функціонування нервової системи, м’язів, серця та інших органів.

Яким буває магній?

Магній можна розподілити на 2 основні категорії:

неорганічний — чистий металевий магній та його сполуки з неорганічними речовинами ( оксидом , хлоридом, сульфатом, карбонатом). Такі сполуки зазвичай мають просту хімічну структуру і широко використовуються у промисловості, будівництві, медицині;

, хлоридом, сульфатом, карбонатом). Такі сполуки зазвичай мають просту хімічну структуру і широко використовуються у промисловості, будівництві, медицині; органічний — сполуки, у яких мінерали пов’язані з органічними молекулами: амінокислотами, кислотами. Хелати магнію важливі в біологічних процесах і часто використовуються як харчові добавки через їх високу біодоступність.

Найбільш поширені органічні форми магнію:

цитрат — формується при поєднанні з лимонною кислотою;

гліцинат (бісгліцинат) — з амінокислотою гліцином;

малат — з’єднання з яблучною кислотою;

таурат — комплекс з амінокислотою таурином;

оротат — з’єднання з оротовою кислотою;

— з’єднання з оротовою кислотою; аспартат — Mg + аспарагінова кислота;

лактат — сіль молочної кислоти та магнію;

стеарат — з’єднання зі стеариновою кислотою;

треонат — відносно нова форма, за якої мінерал з’єднаний з треоновою кислотою.

Навіщо потрібен магній?

Магній є незамінним елементом багатьох біохімічних процесів, він потрібний для правильного функціонування практично кожної клітини нашого тіла. Мінерал використовується для виробництва та стабілізації молекул аденозинтрифосфату (АТФ) — основного джерела енергії для клітин. Без його достатньої кількості організм просто не зможе ефективно перетворювати їжу в енергію. Він бере участь у регуляції:

передачі нервових імпульсів;

серцевого ритму, завдяки розслабленню кровоносних судин та підтримці нормального рівня артеріального тиску;

рівня холестерину;

засвоєння кальцію та вбудовування його в кісткову тканину;

рівня глюкози у плазмі крові (підвищує чутливість клітин до інсуліну);

синтезу колагену та еластину — білків, що відповідають за пружність та молодість шкіри;

м’язової функції (допомагає запобігти м’язовим спазмам і судомам, а також сприяє більш швидкому відновленню після інтенсивних тренувань).

Навіщо потрібен магній в організмі жінки?

Магній — незамінний мінерал для жіночого організму. Він забезпечує гормональну рівновагу, репродуктивне здоров’я та загальний добробут на всіх етапах життя жінки.

Навіщо магній вагітним?

Мінерал відіграє критично важливу роль для вагітних та розвитку плоду:

потрібний для формування кісток, органів та нервової системи дитини;

знижує ризик передчасних пологів, прееклампсії, гестаційного діабету;

допомагає контролювати артеріальний тиск вагітної;

сприяє розслабленню та підвищенню якості сну;

допомагає уникнути м’язових спазмів, які часто виникають при вагітності.

Причини нестачі магнію (його низького рівня в плазмі крові)

Дефіцит магнію в організмі викликає ціла низка ендогенних станів та зовнішніх факторів:

недостатнє споживання з їжею;

хронічний стрес;

надмірне споживання алкоголю, кофеїну;

деякі захворювання (цукровий діабет, хвороби нирок, порушення роботи щитовидної залози та ін.);

прийом певних лікарських засобів (деяких діуретиків, антибіотиків та ін.);

інтенсивні фізичні навантаження;

період вагітності та годування грудьми;

порушення всмоктування в кишечнику;

нестача вітаміну D;

надлишок кальцію, фосфору, білка в їжі;

надмірне потовиділення.

Які симптоми проявляються при нестачі магнію в організмі?

При нестачі магнію розвиваються характерні симптоми:

підвищена втомлюваність та загальна слабкість, часто на тлі дратівливості та нервозності;

різноманітні порушення сну (труднощі із засипанням або часті пробудження вночі);

мимовільні посмикування м’язів, болісні судоми в ногах, особливо в нічний час доби;

головний біль, мігрень стають більш частими та вираженими;

стають більш частими та вираженими; прискорене серцебиття, нерегулярний серцевий ритм;

відчуття поколювання, оніміння в кінцівках;

запор або нерегулярні випорожнення;

або нерегулярні випорожнення; проблеми з концентрацією уваги.

Ознаки нестачі магнію у дітей

У педіатричній практиці симптоми нестачі магнію різноманітні. Дитина може бути дратівливою, плаксивою і примхливою без видимих ​​причин. Часто фіксуються порушення сну, занепокоєння та труднощі із засипанням. Деякі діти стають гіперактивними або, навпаки, швидко втомлюються. Виникають проблеми з концентрацією уваги та успішністю у школі. У дітей іноді відмічається затримка мовленнєвого розвитку. При розвитку симптомів нестачі магнію важливо звернутися до педіатра щодо комплексного обстеження і виявлення причин дефіциту.

Симптоми дефіциту магнію під час вагітності

Нестача магнію в організмі вагітної проявляється цілим комплексом ознак як з боку нервової системи (підвищеною втомлюваністю, слабкістю, дратівливістю, тривожністю та порушеннями сну, головним болем, запамороченням ), так і з боку репродуктивної системи (підвищенням тонусу матки). Можливі м’язові судоми, особливо в ногах, біль у попереку, нудота, запори та набряки.

Як виявити дефіцит магнію в організмі?

Ключовими пунктами в діагностиці дефіциту магнію є характерна клінічна картина та дані лабораторних досліджень. Аналіз крові на рівень магнію — найбільш точний діагностичний тест для оцінки концентрації мінералу в організмі (норма для дорослих — 0,7–1,0 ммоль/л, дефіцит — <0,7 ммоль/л, надмірна кількість — >1 ммоль/л).

Кому слід приймати магній?

Додатковий прийом мінералу показаний особам із групи ризику (схильним до його дефіциту):

пацієнтам, які мають хронічний стрес або підвищені фізичні навантаження;

вагітним і жінкам, що годують грудьми;

особам похилого віку;

хворим на супутні захворювання шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, які приймають певні лікарські засоби;

дітям у період активного зростання.

Чи потрібно приймати магній у період вагітності?

Під час вагітності потреба організму в магнії значно зростає, що може спричинити розвиток характерних симптомів його дефіциту. Втім, це не означає, що всім вагітним слід вживати добавки з магнієм. Якщо вагітна дотримується повноцінного та збалансованого харчування та не відчуває ознак нестачі магнію, додатковий прийом цього мінералу може виявитися зайвим.

Коли краще приймати магній?

При прийомі магнієвмісних препаратів необхідний індивідуальний підхід, що враховує загальний стан здоров’я та конкретні цілі лікування. Оптимальний режим застосування слід обговорити з лікарем. Як правило, добову дозу розподіляють на 2–3 прийоми та приймають перорально під час їди для ліпшого засвоєння.

Як часто слід приймати магній? Частота курсів залежить від індивідуальних потреб організму та рівня дефіциту мінералу. Деяким особам може бути показаний регулярний прийом, тоді як іншим достатньо періодичних курсів. Важливо пам’ятати, що магнієвмісні препарати призначають при виявленому дефіциті або ризику його розвитку. Регулярні обстеження та консультації з лікарем допоможуть встановити потребу в додатковому прийомі лікарських засобів, оптимальне дозування та тривалість курсів, що забезпечить ефективне підвищення рівня мінералу без ризику передозування та допоможе підтримувати здоровий баланс магнію в організмі.

Оптимальна доза магнію

Рекомендована доза магнію:

для дорослих становить 300–400 мг/добу;

для дітей з масою тіла >10 кг — 10–30 мг/кг маси тіла/добу.

Зазвичай препарати магнію містять вітамін B 6 . Така комбінація сприяє:

більш ефективному всмоктуванню мінералу в кишечнику та його транспорту всередину клітин;

запобіганню формуванню оксалатного каміння;

синтезу нейромедіаторів, покращуючи роботу нервової системи.

Чим небезпечний дефіцит магнію в організмі?

Тривалий дефіцит магнію в організмі призводить до серйозних наслідків для здоров’я: