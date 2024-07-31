Сльозотеча з очей: що це?

Сльозотеча з очей, також відома як епіфора, — це стан, при якому слізні залози виробляють надмірну кількість сліз або сльози не відводяться належним чином. Слізна рідина відіграє важливу роль у підтримці здоров’я очей. Вона зволожує поверхню ока, захищає його від інфекцій та видаляє сторонні частки. У нормі сльози виробляються постійно і відводяться через слізні канали до носа. Однак при сльозотечі цей баланс порушується.

Симптоми сльозотечі включають:

постійну або часту сльозотечу — можуть сльозитися одне або обидва ока;

розмитий зір;

подразнення шкіри навколо очей;

відчуття переповнення очей рідиною.

Сльозотеча часто супроводжується іншими симптомами:

почервоніння очей може вказувати на подразнення, алергію або інфекцію. Симптом може бути одностороннім: у таких пацієнтів одне око червоне та сльозиться;

свербіж в очах — часто пов’язаний з алергічними реакціями чи сухістю слизової оболонки ока. Пацієнти відзначають, що часто одне око сльозиться і свербить;

відчуття піску чи стороннього тіла в очах — ознака сухості очей чи кон’юнктивіту;

світлобоязнь (фотофобія) — підвищена чутливість до світла, часто пов’язана із запаленням;

біль або дискомфорт в очах може варіювати від легкого дискомфорту до гострого болю;

розмитий, нечіткий зір;

набряк повік — запливше око може бути ознакою алергії або інфекції;

виділення з очей — гнійні чи слизові виділення можуть вказувати на інфекцію;

часте моргання — рефлекторна реакція на подразнення або сухість;

печіння в очах може бути ознакою сухості або подразнення. Хворі скаржаться, що очі печуть і сльозяться;

підвищена чутливість до вітру чи протягів;

відчуття тиску за очима;

утруднення при відкритті очей зранку внаслідок накопичення виділень за ніч;

відчуття «переповненості» очей рідиною;

мимовільне звуження очної щілини;

головний біль, особливо в ділянці чола чи перенісся;

нежить чи закладеність носа.

У яких випадках сльозяться очі?

Чому сльозяться очі? Сльозотеча виникає в різних ситуаціях:

емоційні реакції — сильні емоції (радість, сум, гнів), сміх чи плач;

зовнішні подразники — вітер чи протяг, яскраве світло чи сонце, дим чи забруднене повітря, різкі запахи (наприклад від цибулі чи хімічних речовин);

алергічні реакції — сезонна алергія (пилок рослин), алергія на пил, шерсть тварин, косметику;

— сезонна алергія (пилок рослин), алергія на пил, шерсть тварин, косметику; інфекція та запалення — кон’юнктивіт, блефарит (запалення повік), кератит (запалення рогівки);

проблеми зі слізною системою — закупорка слізних каналів, порушення відтоку слізної рідини;

синдром «сухого ока» — парадоксальна сльозотеча при недостатньому зволоженні очей;

напруга очей — тривала робота за комп’ютером, читання або інше зорове навантаження протягом тривалого часу;

травми очей — потрапляння стороннього тіла, подряпини на рогівці;

побічні ефекти лікарських засобів — деякі краплі для очей, системні препарати, що впливають на сльозопродукцію;

анатомічні особливості — заворот або виворіт повіки;

гормональні зміни — період вагітності, менопауза;

неврологічні проблеми — параліч лицьового нерва, невралгія трійчастого нерва;

системні захворювання — синдром Шегрена, ревматоїдний артрит;

втома і недосипання — загальна перевтома організму;

кліматичні чинники — різка зміна температури чи вологості, кондиціоноване повітря;

вікові зміни — ослаблення м’язів повік, зміни в слізній системі;

вживання деяких продуктів — гостра їжа, алкоголь (може викликати зневоднення).

Причини сльозотечі очей

Чому постійно сльозяться очі:

порушення відтоку слізної рідини — одна з найпоширеніших причин, через яку сльозяться очі. У нормі сльози, що виробляються слізними залозами, розподіляються по поверхні ока і потім відводяться в слізні канальці, слізний мішок і носослізну протоку. Порушення на будь-якому етапі цього шляху викликають надмірне накопичення сліз на поверхні ока. Порушення відтоку може виникати внаслідок вродженої або набутої закупорки слізних шляхів, запальних процесів у ділянці слізних канальців, слізного мішка, травм або пухлин, що деформують сльозовідвідні шляхи, вікових змін;

гіперсекреція слізної рідини — надмірне вироблення сліз, яке викликане подразненням очей зовнішніми факторами (вітер, дим, пил, яскраве світло), алергічними реакціями, запальними процесами в оці (кон’юнктивіт, кератит), сторонніми тілами на поверхні ока, деякими неврологічними захворюваннями, які впливають на іннервацію слізної залози;

парадоксальна сльозотеча при сухості очей — сухість очей може викликати сльозотечу. Таке явище називається парадоксальною сльозотечею. Коли очі стають надто сухими, це викликає подразнення нервових закінчень на поверхні ока, що, своєю чергою, стимулює рефлекторне виділення великої кількості слізної рідини: очі сильно сльозяться, але сльози часто бувають недостатньо якісними за складом і не вирішують проблеми сухості;

анатомічні особливості повік — заворот або виворіт повік, птоз (опущення верхньої повіки), який може заважати нормальному морганню та розподілу сліз.

Чому сльозяться очі у старості?

Сльозотеча у похилому віці — досить поширене явище, зумовлене низкою вікових змін в організмі. Основні причини:

зниження еластичності тканин — з віком тканини втрачають еластичність, що може викликати ослаблення м’язів повік та зміну положення слізних точок;

звуження слізних каналів — поступове звуження слізних каналів ускладнює нормальний відтік слізної рідини;

зміна складу слізної рідини — змінюється баланс компонентів слізної рідини, що може впливати на її властивості та швидкість випаровування;

зниження вироблення ліпідного компонента сліз — швидше випаровування слізної плівки;

опущення верхньої повіки — ускладнює нормальний розподіл слізної рідини по поверхні ока;

виворіт нижньої повіки — порушує нормальний відтік сліз через слізні крапки;

гормональні зміни — впливають на якість і кількість слізної рідини, що виробляється;

хронічні захворювання — цукровий діабет, ревматоїдний артрит та інші захворювання, що частіше діагностуються в літньому віці, впливають на стан очей та слізної системи;

та інші захворювання, що частіше діагностуються в літньому віці, впливають на стан очей та слізної системи; підвищена чутливість до зовнішніх факторів — очі стають більш чутливими до світла, вітру, пилу;

порушення роботи вегетативної нервової системи.

Від чого сльозяться очі на холоді?

Сльозотеча на холоді — це поширена фізіологічна реакція організму. Її можна розглядати як захисну реакцію організму: сльози служать для захисту та зволоження очного яблука. На холоді організм збільшує вироблення сліз, щоб запобігти висиханню та пошкодженню рогівки.

Чому сльозяться очі при застуді?

При застуді відбуваються:

закупорка носослізного каналу — порушується нормальний відтік слізної рідини, викликаючи її накопичення в очах;

підвищене вироблення слізної рідини — захисна реакція на вірусну інфекцію. Організм намагається змити збудників із поверхні очей;

подразнення кон’юнктиви — віруси, що викликають застуду , можуть також інфікувати кон’юнктиву очей, викликаючи її запалення (вірусний кон’юнктивіт ) і, як наслідок, сльозотечу.

Чим лікувати очі, коли вони сльозяться?

Лікування залежить від причини, що спричинила цей стан. Рекомендують:

зволожуючі очні краплі — допомагають зволожити поверхню ока та усунути подразнення;

— допомагають зволожити поверхню ока та усунути подразнення; теплі компреси — покращують циркуляцію та роботу мейбомієвих залоз;

масаж повік — ніжно масажувати повіки після застосування теплого компресу;

антигістамінні краплі — якщо причина в алергії, ці краплі зменшують свербіж та сльозотечу;

— якщо причина в алергії, ці краплі зменшують свербіж та сльозотечу; краплі з антибіотиком — при бактеріальній інфекції (призначає лише лікар);

— при бактеріальній інфекції (призначає лише лікар); противірусні препарати — при вірусному кон’юнктивіті (за призначенням лікаря).

Додаткові рекомендації:

обмежити час перед екранами електронних пристроїв;

носити сонцезахисні окуляри на вулиці для додаткового захисту від вітру та пилу;

підтримувати оптимальну вологість у приміщенні;

стежити за гігієною рук і не терти очі;

пити достатньо води для підтримки загальної гідратації організму;

включити до раціону продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти.

Профілактика сльозотечі

Профілактичні рекомендації включають:

правильну гігієну очей — регулярне очищення повік та вій з використанням тільки чистих рушників та серветок, а також відмова від звички терти очі брудними руками;

захист від зовнішніх факторів — у сонячну погоду рекомендується носити сонцезахисні окуляри, а при роботі з пилом чи хімікатами — використовувати захисні окуляри;

організацію робочого місця — достатнє освітлення, оптимальне положення монітора комп’ютера з відсутністю відблисків, екран на оптимальній відстані від очей — 50–70 см;

дотримання режиму роботи та відпочинку — регулярні перерви під час роботи за комп’ютером;

зволоження — підтримка оптимальної вологості в приміщенні, зволожуючі краплі для очей за потреби, достатній питний режим;

правильне харчування та здоровий спосіб життя — раціон, що містить продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти та вітаміни А, С, Е, обмеження вживання алкоголю, відмова від куріння, повноцінний сон;

регулярні огляди в офтальмолога (не рідше одного разу на рік), а при появі перших ознак проблем із сльозотечею негайне звернення за професійною допомогою;

регулярну фізичну активність — загальні заняття спортом та спеціальна гімнастика для очей.

Гімнастика для очей — комплекс спеціальних вправ, спрямованих на зміцнення очних м’язів, поліпшення кровообігу в органі зору та зниження зорової напруги. Виконувати кожну вправу 2–3 рази на день, особливо під час перерв у роботі за комп’ютером або іншими цифровими пристроями. Їх слід робити плавно, без різких рухів. Якщо ви носите окуляри або контактні лінзи, на час виконання гімнастики їх краще зняти: