У серпні 2024 р. на сайті «Компендіум. Лікарські препарати» з’явився новий розділ «Інструменти лікаря», який допомагає лікареві будь-якої спеціальності максимально швидко та ефективно знайти інформацію, необхідну для щоденної практичної діяльності.

Вхід до розділу «Інструменти лікаря» знаходиться у двох місцях: у центрі та правому верхньому куті (над рядком пошуку) головної сторінки сайту «Компендіум. Лікарські препарати».

Після проходження простої та швидкої процедури реєстрації за номером мобільного телефону та верифікації медичної спеціальності, ви отримуєте у своє розпорядження «Кабінет лікаря», в якому наявні такі сервіси:

« Доступні ліки » — реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, завдяки якому значно прискорюється процес виписування рецептів на доступні лікарські засоби, що потрібні пацієнту;

» — реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, завдяки якому значно прискорюється процес виписування рецептів на доступні лікарські засоби, що потрібні пацієнту; « Календар конференцій », у якому зазначені дати та місця проведення найближчих науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського масштабу в галузі охорони здоров’я і є можливість зареєструватися;

», у якому зазначені дати та місця проведення найближчих науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського масштабу в галузі охорони здоров’я і є можливість зареєструватися; « Бібліотека лікаря », в якому представлена різна медична література, включно із «Нозологічним довідником лікаря», клінічними настановами та підручниками, вивчення яких допоможе лікареві оволодівати новими знаннями й постійно самовдосконалюватися в професії;

», в якому представлена різна медична література, включно із «Нозологічним довідником лікаря», клінічними настановами та підручниками, вивчення яких допоможе лікареві оволодівати новими знаннями й постійно самовдосконалюватися в професії; « Калькулятори » — набір медичних калькуляторів із різних медичних спеціальностей значно прискорює процеси встановлення діагнозу, визначення ступеня тяжкості, стадії, фази захворювання, підбору дози лікарських засобів та забезпечує індивідуальний підхід до кожного пацієнта;

» — набір медичних калькуляторів із різних медичних спеціальностей значно прискорює процеси встановлення діагнозу, визначення ступеня тяжкості, стадії, фази захворювання, підбору дози лікарських засобів та забезпечує індивідуальний підхід до кожного пацієнта; «Класифікації» — набір різних класифікацій: ATC-класифікація, МКХ-10 / ICPC-2, класифікації лікарських засобів за їх діючою речовиною (INN), дієтичних добавок, косметичних засобів, клінічного та дитячого харчування, а також медичних виробів, що допоможуть лікареві зорієнтуватися в усьому розмаїтті українського фармацевтичного ринку та найточніше підібрати оптимальне лікування для конкретного пацієнта.

Окрім перерахованих вище сервісів, у розділі «Отримуйте більше» ви також зможете здійснювати швидке замовлення та проводити моніторинг статусів наявності / відсутності будь-яких лікарських засобів, дієтичних добавок, медичних виробів, клінічного або дитячого харчування в аптеках по всій Україні, а також першими дізнаватися про актуальні акції, знижки та бонуси у разі їх придбання.

Історія замовлень допоможе швидко знаходити лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби, клінічне або дитяче харчування, які ви часто призначаєте / купуєте.

«Інструменти лікаря» — це надійний помічник у сучасному океані медичної та фармацевтичної інформації, який сприяє безперервному процесу самовдосконалення лікаря та поліпшує лікувально-діагностичний процес, тим самим прискорюючи процес одужання пацієнтів.