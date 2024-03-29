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Активні речовини — “Б”БІСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM)

БІСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 48 препаратів
Конкор® КОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Асіно
Конкор® КОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Асіно
В 1195 аптеках
від 176,95 грн
Ціни в аптеках
Конкор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, № 50; Асіно
Конкор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, № 50 Асіно
В 1172 аптеках
від 286,87 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-КВ таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Бісопролол-КВ Таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1152 аптеках
від 21,88 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 50; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 50 Teva
В 1151 аптеці
від 54,32 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-КВ таблетки, 5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Бісопролол-КВ Таблетки, 5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1150 аптеках
від 15,31 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 50; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 Teva
В 1149 аптеках
від 98,74 грн
Ціни в аптеках
Конкор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 50; Асіно
Конкор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 50 Асіно
В 1090 аптеках
від 348,04 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90; Sandoz
Бісопролол Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90 Sandoz
В 1031 аптеці
від 67,54 грн
Ціни в аптеках
Конкор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, № 30; Асіно
Конкор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, № 30 Асіно
В 1024 аптеках
від 195,82 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Бісопролол Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
від 25,95 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 954 аптеках
від 21,55 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Teva
В 914 аптеках
від 39,40 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Teva
В 901 аптеці
від 54,49 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Sandoz
Бісопролол Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 866 аптеках
від 24,30 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 20; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 20 Фармак
В 854 аптеках
від 31,50 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; Sandoz
Бісопролол Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 Sandoz
В 853 аптеках
від 64,42 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 50; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 50 Фармак
В 789 аптеках
від 70,50 грн
Ціни в аптеках
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 60; Санофі-Авентіс Україна
Коронал® 5 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 60 Санофі-Авентіс Україна
В 760 аптеках
від 67,62 грн
Ціни в аптеках
Біпролол таблетки, 5 мг, блістер, пачка, пачка, № 30; Борщагівський ХФЗ
Біпролол Таблетки, 5 мг, блістер, пачка, пачка, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 735 аптеках
від 9,96 грн
Ціни в аптеках
Біпролол таблетки, 10 мг, блістер, пачка, пачка, № 30; Борщагівський ХФЗ
Біпролол Таблетки, 10 мг, блістер, пачка, пачка, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 693 аптеках
від 15,81 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 671 аптеці
від 15,40 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 5 мг, блістер, № 50; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 5 мг, блістер, № 50 Фармак
В 652 аптеках
від 34,03 грн
Ціни в аптеках
Бісопрол® таблетки, 10 мг, блістер, № 50; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 Фармак
В 645 аптеках
від 30,62 грн
Ціни в аптеках
Конкор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30; Асіно
Конкор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30 Асіно
В 626 аптеках
від 233,23 грн
Ціни в аптеках
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Санофі-Авентіс Україна
Коронал® 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Санофі-Авентіс Україна
В 532 аптеках
від 90,80 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бісопролол-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 487 аптеках
від 7,99 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 321 аптеці
від 20,75 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 304 аптеках
від 16,50 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 255 аптеках
від 11,43 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 90; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 90 Teva
В 132 аптеках
від 195,00 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 130 аптеках
від 22,68 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Teva
Бісопролол-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Teva
В 115 аптеках
від 124,50 грн
Ціни в аптеках
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Коронал® 5 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 83 аптеках
від 35,22 грн
Ціни в аптеках
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Коронал® 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 80 аптеках
від 59,70 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 55 аптеках
від 40,34 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бісопролол-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 48 аптеках
від 10,60 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бісопролол-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 43 аптеках
від 20,55 грн
Ціни в аптеках
Бісопролол-Астрафарм таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Бісопролол-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 1 аптеці
від 29,93 грн
Ціни в аптеках
Дорез® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер у коробці, № 30; Алкалоїд
Дорез® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер у коробці, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Дорез® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер у коробці, № 30; Алкалоїд
Дорез® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер у коробці, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Дорез® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у коробці, № 30; Алкалоїд
Дорез® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у коробці, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Бікард® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бікард® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Бікард® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бікард® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Бісопрол® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Фармак
Бісопрол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Фармак
Немає в наявності
Бісопролол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Бісопролол КРКА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
Немає в наявності
Бісопролол Ауробіндо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 28; Ауробіндо Фарма
Бісопролол Ауробіндо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 28 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бісопролол Ауробіндо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Ауробіндо Фарма
Бісопролол Ауробіндо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бісопролол Ауробіндо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Ауробіндо Фарма
Бісопролол Ауробіндо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Mm = 325,45 Да. Точка плавлення - 100 °C; log P (октанол-вода) = 1,87; розчинність в воді - 2240 мг/л при температурі 25 °C. Білий кристалічний порошок, добре розчинний в воді, метанолі, етанолі, хлороформі.
БІСОПРОЛОЛ (BISOPROLOLUM)
CAS №: 66722-44-9 C18H31NO4
USPDDN: (+-)-1-((α-(2-ізопропоксіетоксі)-p-толіл)оксі)-3-(ізопропіламіно)-2-пропанол.
MESH: 1-(4-((2-(1-метилетоксі)этоксі)метил)феноксі)-3-((1-метилетил)аміно)-2-пропанол.

гіпотензивна, антиангінальна, високоселективний β1-адреноблокатор; не має внутрішньої симпатоміметичної активності і клінічно виражених мембраностабілізуючих властивостей; зменшує потребу міокарда в кисні завдяки зменшенню ЧСС і зменшенню серцевого викиду та зниженню АТ, збільшує постачання міокарда киснем за рахунок зменшення кінцево-діастолічного тиску і подовження діастоли; має дуже низьку спорідненість із β2-рецепторами гладкої мускулатури бронхів і судин, а також із β2-рецепторами ендокринної системи; максимальний ефект наступає через 3-4 год після прийому; період напіввиведення з плазми складає 10-12 год, що призводить до 24-год ефективності після одноразового прийому; максимальний антигіпертензивний ефект досягається через 2 тижні прийому.

АГ ІХС (стенокардія); хр. СН; із систолічною дисфункцією лівого шлуночка у комбінації з інгібіторами АПФ, діуретиками, у разі необхідності - серцевими глікозидами.

АГ; ІХС (стенокардія) - 5 мг/добу у випадку помірної гіпертензії (діастолічний тиск до 105 мм рт.ст) - 2,5 мг; добова доза може бути підвищена до 10 мг/добу максимальна рекомендована доза 20 мг/добу; лікування хр. СН розпочинається відповідно до поданої схеми: 1,25 мг 1 р/добу протягом 1 тижня, підвищуючи до 2,5 мг 1 р/добу протягом наступного 1 тижня, підвищуючи до 3,75 мг 1 р/добу протягом наступного 1 тижня, підвищуючи до 5 мг 1 р/добу протягом наступних 4-х тижнів, підвищуючи до 7,5 мг 1 р/добу протягом наступних 4-х тижнів, підвищуючи до 10 мг 1 р/добу як підтримуюча терапія; максимальна рекомендована доза становить 10 мг 1 р/добу.

г. СН або СН у стані декомпенсації, що потребує інотропної терапії; кардіогенний шок; AV-блокада II і III ст. (за винятком такої у пацієнтів зі штучним водієм ритму); СССВ; виражена СА блокада; симптоматична брадикардія; симптоматична артеріальна гіпотензія; тяжка форма БА; пізні стадії порушення периферичного кровообігу або хвороби Рейно; феохромоцитома, що не лікувалася; метаболічний ацидоз; підвищена чутливість до бісопрололу або інших компонентів препарату.

брадикардія (у пацієнтів з хр. СН, з АГ або ІХС); ознаки погіршення СН (у пацієнтів з хр. СН, АГ або ІХС); порушення AV-провідності (у пацієнтів з АГ або ІХС), запаморочення, головний біль, сінкопе; зниження сльозовиділення; кон’юнктивіт; погіршення слуху; бронхоспазм у пацієнтів з БА в анамнезі та ХОЗЛ; алергічний риніт; нудота, блювання, діарея, запор; реакції гіперчутливості - свербіж, почервоніння, висипання; алопеція; погіршення стану хворих на псоріаз у вигляді псоріатичного висипання; м’язова слабкість, судоми; гепатит; відчуття холоду або оніміння в кінцівках, артеріальна гіпотензія (особливо у пацієнтів з СН); порушення потенції; депресія, порушення сну; нічні кошмари, галюцинації; підвищення рівня тригліцеридів у крові, підвищення активності печінкових ферментів у плазмі крові (АСТ, АЛТ); астенія (у пацієнтів з хр.СН, АГ та ІХС), втомлюваність.