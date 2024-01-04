в/в введення: суправентрикулярна тахіаритмія - на початковому етапі 5 мг в/в зі швидкістю 1-2 мг/хв; введення в такій дозі може повторюватися кожні 5 хв до досягнення необхідного ефекту; зазвичай загальна доза 10-15 мг є достатньою; МДД - 20 мг; профілактика і лікування ішемії міокарда, тахіаритмія і біль у випадку підозрюваного або діагностованого ІМ: г. стан: в/в 5 мг, введення можна повторювати кожні 2 хв; максимальна доза 15 мг; через 15 хв після останньої ін’єкції призначити внутрішньо 50 мг кожні 6 год впродовж 48 год; p/os: АГ - 50-100 мг 1 р/добу стенокардія - 100-200 мг 1 р/добу; додаткова терапія при лікуванні інгібіторами АПФ, діуретиками і, можливо, препаратами наперстянки у разі стабільності симптоматичної СН: пацієнти повинні знаходитися у стадії стабільної хр. СН без епізодів декомпенсації протягом щонайменше 6 тижнів та без суттєвих змін базисної терапії протягом останніх 2 тижнів; стабільна СН, ІІ ФК - у перші два тижні 25 мг 1 р/добу, після 2 тижнів дозу можна збільшити до 50 мг 1 р/добу, і далі дозу можна подвоювати кожні 2 тижні; цільова доза для тривалого лікування 200 мг 1 р/добу; стабільна СН, III-IV ФК: початкова доза 12,5 мг 1 р/добу; після 1-2 тижнів дозу можна збільшити до 25 мг 1 р/добу, через 2 тижні доза може бути збільшена до 50 мг 1 р/добу; пацієнтам, які добре переносять вищі дози, можна подвоювати дозу кожні 2 тижні до досягнення МДД 200 мг/добу; серцева аритмія - 100-200 мг 1 р/добу, у разі необхідності дозу можна збільшити; підтримуюче лікування після ІМ - пітримуюча доза 200 мг 1 р/добу; функціональні порушення серцевої діяльності, що супроводжуються серцебиттям - 100 мг 1 р/добу, у разі необхідності дозу можна збільшити; профілактика мігрені - 100-200 мг 1 р/добу; гіпертиреоз (тиреотоксикоз): рекомендована доза становить 50 мг 4 р/день, доза повинна поступово знижуватися по досягненню терапевтичного ефекту.