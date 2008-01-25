Опік: що потрібно знати про першу допомогу та лікування вдома?

Шкіра — найбільший орган людського тіла, її вага становить до 16% загальної маси тіла. Шари шкіри складаються з епідермісу, дерми та гіподерми. Функції шкіри включають забезпечення захисного бар’єра, регулювання температури тіла, контроль випаровування, виділення та сприйняття тепла, холоду, тиску та дотику.

Опіки можна класифікувати за механізмом ушкодження, глибиною залежно від шарів шкіри та тяжкості. Вирізняють такі види опіків: термічні, електричні, хімічні, сонячні та радіаційні.

Термічні опіки найчастіше відбуваються в побуті — при дії гарячої води в душі, контакті з гарячими напоями та поверхнями, гарячою олією чи парою. Побутові термічні опіки найчастіше відмічають у дітей дошкільного віку та осіб похилого віку.

Як правильно лікувати опік шкіри?

Насамперед необхідно визначити механізм виникнення, ступінь тяжкості та площу опіку.

Опіки 1-го ступеня — це поверхневі опіки епідермального шару шкіри. Зазвичай лікування опіків 1-го ступеня проводиться в домашніх умовах.

Водночас навіть при опіку 1-го ступеня може знадобитися спеціалізована медична допомога — якщо опік має велику площу, локалізований на обличчі або в промежині, а також пацієнтам похилого та раннього дитячого віку.

Опіки 2-го ступеня характеризуються ураженням глибших шарів шкіри та формуванням пухирів. Якщо у вас виник опік з пухирем, лікування вдома можливе при одиничному пухирі невеликого розміру, у всіх інших випадках слід звернутися до лікаря.

Опіки 3-го та 4-го ступенів характеризуються глибоким ураженням тканини, їх лікування проводиться у спеціалізованих опікових відділеннях та комбустіологічних центрах.

Перша допомога при опіках

Насамперед необхідно припинити дію ушкоджувального фактора. При термічних опіках необхідно охолодити обпалену поверхню водою, льодом чи снігом. Це запобігає поглибленню опіку. При опіках вогнем необхідно негайно загасити одяг, що горить, на постраждалому і винести його із зони пожежі. Якщо опік викликаний гарячими рідинами або хімічними агентами, слід швидко зняти просочений ними одяг. При хімічних опіках (крім опіків негашеним вапном) необхідно промити поверхню опіку великою кількістю чистої проточної води.

Потім, для запобігання забрудненню опікової поверхні, можна накласти стерильну пов’язку або накрити чистою тканиною (наприклад простирадлом).

Перша допомога при опіках: що робити не можна?

Абсолютно протипоказані будь-які маніпуляції на опікових ранах — проколювання пухирів, видалення ділянок, що відмерли. На опікову поверхню не слід накладати мазі, риб’ячий жир, соняшникову або оливкову олію. Будь-які речовини на жировій основі забруднюють рану, ускладнюють визначення глибини ураження шкіри та підлеглих тканин, подальшу обробку опікової поверхні. Постраждалим з опіками рекомендоване питво: чай, кава, лужні рідини.

Як швидко вилікувати опік на шкірі?

Насамперед важливо зменшити вираженість больового синдрому за допомогою пероральних анальгетиків (парацетамолу, ібупрофену). Місцево застосовують препарати, що сприяють загоєнню шкіри (декспантенол).

Для лікування інфікованих опіків застосовують ліки з антисептичною та місцевою протимікробною дією, наприклад, мірамістин, сульфадіазин.

Крім того, можна застосовувати спеціалізовані неадгезивні пов’язки, особливо у дітей, коли уражені ділянки згину. Їх слід змінювати 3 р/тиж за відсутності інфекції.

У разі розвитку інфекції слід негайно звернутися до лікаря. У такому випадку слід проводити щоденний огляд рани, змінювати пов’язки та, можливо, застосувати антибіотикотерапію.

Лікування опіків у дітей у домашніх умовах проводиться за тими самими принципами, що й у дорослих. При охолодженні місця опіку, особливо при великих опіках, важливо уникати загального переохолодження в дитини.

Слід пам’ятати, що під час опіку дихальних шляхів лікування вдома категорично протипоказане. Опік дихальних шляхів відбувається внаслідок дії гарячого повітря, полум’я, диму та продуктів горіння. Скарги при опіку дихальних шляхів включають біль при ковтанні, почуття першіння в горлі, біль за грудиною, утруднене дихання, кашель, осиплість або втрату голосу. Важливо, що скарги можуть бути відсутніми відразу після виникнення опіку і з’явитися через деякий час. Так, якщо потерпілий перебував у задимленому приміщенні, слід підозрювати можливість опіку дихальних шляхів навіть за відсутності скарг.

У яких випадках під час опіку слід негайно викликати швидку допомогу?

Опік глибокий, проникає у всі шари шкіри.

На опіку є плями білого, коричневого чи чорного кольору, опік виглядає обвугленим.

Діаметр опіку >8 см.

Опік знаходиться в зоні паху, обличчя, великих суглобів, закриває увесь обвід руки чи ноги.

Збільшується площа набряку місця опіку.

Отримання опіку супроводжувалося вдиханням диму чи гарячого повітря.

Усі випадки опіків електричним струмом.

Хімічний опік: лікування в домашніх умовах

Надягніть рукавички і видаліть сухі хімікати.

Зніміть забруднений одяг та/або прикраси та промийте опік протягом щонайменше 20 хв чистою проточною водою.

Захищайте очі від забруднення.

Накладіть чисту пов’язку. Оберніть її вільно, щоб не тиснути на обпалену шкіру.

Якщо ви відчуєте збільшення вираженості печіння, промийте це місце ще раз протягом декількох хвилин.

Сонячні опіки: в разі наявності яких симптомів необхідно звернутися до лікаря?

Температура тіла >39,4 °С;

блювання;

сплутаність свідомості;

інфікування ділянки сонячного опіку;

головний біль, особливо вираженість якого збільшується;

порушення зору;

зневоднення.

Сонячні опіки. Лікування в домашніх умовах:

прийміть знеболювальне, таке як ібупрофен або парацетамол.

Охолодіть шкіру. Прикладіть до ураженої шкіри чистий рушник, змочений прохолодною водопровідною водою. Можна прийняти прохолодну ванну із 60 г харчової соди. Охолоджуйте шкіру близько 10 хв кілька разів на добу.

Нанесіть зволожувальний крем, лосьйон або гель, наприклад, з алое вера. Перед застосуванням спробуйте охолодити засіб у холодильнику. Також можна застосовувати декспантенол.

Уникайте продуктів, які містять алкоголь.

Пийте більше води протягом доби, щоб запобігти зневодненню.

При інфікуванні опіку можна застосовувати безрецептурні мазі та лініменти.

Що не можна робити в разі сонячного опіку?

Категорично не рекомендується проколювати пухирі опіку.