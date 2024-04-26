при в/в введенні спостерігаються виражений гемодинамічний ефект, застосовується тільки в стаціонарних умовах (систолічний тиск крові не має знижуватися більш ніж на 10-15 мм рт.ст. у нормотензивних пацієнтів, не більш ніж на 5 мм рт.ст. - у хворих на артеріальну гіпотензію або схильних до неї, ЧСС не має підвищуватися більш ніж на 5 уд/хв, якщо в цей же час чітко поліпшується клінічна картина; інфузія може починатися зі швидкістю 10-20 мкг/хв; надалі швидкість можна збільшувати на 10-20 мкг/хв кожні 5-10 хв, залежно від реакції пацієнта; добрий терапевтичний ефект спостерігається при швидкості введення 50-100 мкг/хв; максимальна швидкість - 400 мкг/хв; при сублінгвальному застосуванні: при стенокардії - 1 табл. помістити під язик до повного розсмоктування; за відсутності антиангінальної дії протягом перших 3-5 хв прийняти ще 1 табл., дозу поступово підвищувати, доводячи її до 2-3 табл.; при відсутності терапевтичного ефекту після прийому 2-3 табл. необхідно викликати лікаря; аерозоль: по 1-2 розпилення сублінгвально у положенні сидячи, дозу можна збільшити до максимальної - 3 розпилення протягом 15 хв, з метою профілактики - за 5-10 хв до фізичного навантаження здійснюють 1 розпилення; г. лівошлуночкова недостатність (з/без набряку легень) - рекомендована доза - 1-3 розпилення (0,4-1,2 мг) під контролем системи кровообігу (систолічний АТ повинен бути вище 100 мм. рт. ст.), у разі незадовільного ефекту процедуру можна повторити у тій самій дозі через 10 хв; перед коронарографією з метою запобігання спазмам коронарних судин здійснити 1-2 розпилення (0,4 - 0,8 мг); у легких випадках приймають по 1-2 табл. по 2,9 мг 2 р/добу, вранці та після обіду, при більш тяжкому перебігу - 1-2 табл. по 5,2 мг 2 р/добу, вранці та після обіду; при стенокардії приймати сублінгвально одразу після виникнення нападу, звичайна доза препарату - 0,5 мг, для багатьох хворих зі стабільною стенокардією ефективною є і менша доза - 0,3 мг або 0,4 мг, при відсутності антиангінальної дії протягом перших 5 хв необхідно прийняти ще 1 табл., у разі відсутності терапевтичного ефекту після прийому 1-1,5 мг препарату необхідно негайно викликати лікаря (вірогідність розвитку ІМ), при виникненні толерантності у деяких хворих дозу препарату поступово збільшувати, доводячи її до 1,0-1,5 мг.