Кожна людина іноді відчуває біль у животі. Він може бути в легкій, помірній або тяжкій формі, за тривалістю розрізняють постійний та періодичний біль. Біль у животі може бути короткочасним, його ще називають гострим або тривалим. Деякі хронічні захворювання викликають біль, що прогресує, вираженість якого з часом неухильно збільшується.

Біль у животі може мати безліч причин. Найбільш поширені причини зазвичай несерйозні, наприклад, метеоризм, розлад шлунка або розтягнення м’язів. Інші стани можуть потребувати невідкладної медичної допомоги.

Чому виникає біль у лівому боці?

Гострий біль у лівому боці можна відмічати при таких захворюваннях:

аневризмі черевної аорти;

діабетичному кетоацидозі;

дивертикуліті;

позаматковій вагітності;

калових застоях;

гострих серцево-судинних захворюваннях, інфаркті міокарда;

травмі живота;

кишковій непрохідності;

інвагінації (у дітей);

пієлонефриті;

пієліті;

камені в нирках;

мезентеріальній ішемії;

мезентеріальному лімфаденіті;

мезентеріальному тромбозі;

панкреатиті із ураженням хвоста підшлункової залози;

перитоніті (інфекції слизової оболонки черевної порожнини);

лівосторонньому плевриті;

лівосторонній селезінці;

сальпінгіті;

склерозувальному мезентериті;

оперізуючому лишаю;

інфекціях або абсцесі селезінки;

перфорації низхідної ободової кишки;

ниркової кольки та ін.

Конкретну причину хронічного болю в животі часто важко визначити. Симптоми можуть варіювати від легкого до тяжкого перебігу, з’являючись і зникаючи, але не обов’язково прогресуючи з часом.

Причини хронічного болю в лівому боці живота:

целіакія;

ендометріоз;

синдром роздратованого кишечнику;

пахова грижа;

міттельшмерц (біль при овуляції);

кісти лівого яєчника;

запальні захворювання органів малого таза;

серповидноклітинна анемія;

виразковий коліт;

хронічний пієлонефрит.

Біль у животі, вираженість якого поступово збільшується з часом, зазвичай є симптомом серйозного захворювання, зокрема:

раку нирки;

раку кишечнику;

хвороби Крона;

збільшення розміру селезінки (спленомегалія);

отруєння свинцем;

неходжкінської лімфоми;

тубооваріального абсцесу та інших тяжких видів захворювання.

При болю в лівому боці важливо детально зібрати анамнез, уточнити локалізацію та вираженість болю.

Біль у лівому боці внизу живота у жінок може бути пов’язаний із позаматковою вагітністю, розривом кісти яєчника, запальними захворюваннями яєчника.

Біль у лівому боці під грудьми можна виявити при плевриті, плевропневмонії, інфаркті міокарда. Біль у лівому боці під ребром, вираженість якого збільшується при кашлі, фіксують при плевриті. Біль у лівому боці під ребрами при вдиху також характерний для плевриту.

Біль у лівому боці на рівні талії зі спини або біль у лівому боці зі спини під ребрами може виявлятися при гострому та хронічному пієлонефриті, сечокам’яній хворобі, раку нирки.

Болі в лівому боці біля пупка можна відмічати при синдромі подразненого кишечнику, харчових токсикоінфекціях, ентериті.

Біль у лівому боці: лікування в домашніх умовах

Симптоматична терапія болю в лівому боці залежить від його етіології. Так, при болю в лівому боці, спричиненому метеоризмом, пов’язаним зі здуттям живота та відходженням газів, можна прийняти симетикон.

При болю в лівому боці внизу живота у жінок, пов’язаних із овуляцією, можна прийняти парацетамол, ібупрофен.

При нирковій коліці рекомендується прийняти теплу ванну, препарати зі спазмолітичною дією (дротаверин), безрецептурні анальгетики.

Важливо! Якщо відсутнє поліпшення після застосування безрецептурних препаратів, слід негайно звернутися до лікаря.

Коли ж звернутися до лікаря?

Зверніться до лікаря, якщо у вас розвинуться будь-які з цих додаткових ознак або симптомів:

випорожнення із кров’ю, чорний кал;

зміна консистенції випорожнень;

зміна частоти випорожнень;

ненавмисна втрата маси тіла;

запор чи діарея;

постійна або рецидивна нудота або блювання;

сильна болісність при дотику до живота;

напруга передньої черевної стінки;

збільшення в розмірі та набряк живота;

тривалий біль у животі;

біль у грудях;

задишка.

Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас настільки сильний біль у животі, що ви не можете рухатися, щоб не викликати ще більш вираженого болю. Також зверніться за медичною допомогою, якщо не можете всидіти на місці або знайти зручне положення.