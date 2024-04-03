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Активні речовини — “С”СИМЕТИКОН (SIMETICONUM)

СИМЕТИКОН (SIMETICONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 22 препарати
Еспумізан® L краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® L Краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
В 1092 аптеках
від 151,13 грн
Ціни в аптеках
Боботик краплі оральні, емульсія, 66,66 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 30 мл, № 1; Польфарма
Боботик Краплі оральні, емульсія, 66,66 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 30 мл, № 1 Польфарма
В 1086 аптеках
від 178,58 грн
Ціни в аптеках
Афлетин капсули м'які, 125 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Київський вітамінний завод
Афлетин Капсули м'які, 125 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Київський вітамінний завод
В 1063 аптеках
від 67,32 грн
Ціни в аптеках
Еспумізан® капсули м'які, 40 мг, № 25; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® Капсули м'які, 40 мг, № 25 Berlin-Chemie AG
В 1006 аптеках
від 111,49 грн
Ціни в аптеках
Колікід® суспензія оральна, 40 мг/1мл, банка, 30 мл, № 1; Гледфарм
Колікід® Суспензія оральна, 40 мг/1мл, банка, 30 мл, № 1 Гледфарм
В 957 аптеках
від 139,74 грн
Ціни в аптеках
Еспумізан® Бебі краплі оральні, емульсія, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® Бебі Краплі оральні, емульсія, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Berlin-Chemie AG
В 940 аптеках
від 175,90 грн
Ціни в аптеках
Колікід® таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, № 30; Гледфарм
Колікід® Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, № 30 Гледфарм
В 874 аптеках
від 88,30 грн
Ціни в аптеках
Інфакол суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Teva
Інфакол Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Teva
В 674 аптеках
від 189,10 грн
Ціни в аптеках
Еспумізан® Бебі краплі оральні, емульсія, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® Бебі Краплі оральні, емульсія, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Berlin-Chemie AG
В 553 аптеках
від 274,23 грн
Ціни в аптеках
Мотилігас капсули м'які, 120 мг, блістер, № 20; МакНіл Продактс Лімітед
Мотилігас Капсули м'які, 120 мг, блістер, № 20 МакНіл Продактс Лімітед
В 457 аптеках
від 60,95 грн
Ціни в аптеках
Мотилігас капсули м'які, 120 мг, блістер, № 40; МакНіл Продактс Лімітед
Мотилігас Капсули м'які, 120 мг, блістер, № 40 МакНіл Продактс Лімітед
В 441 аптеці
від 177,74 грн
Ціни в аптеках
Еспумізан® капсули м'які, 40 мг, № 50; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® Капсули м'які, 40 мг, № 50 Berlin-Chemie AG
В 366 аптеках
від 201,31 грн
Ціни в аптеках
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 14; Вертекс
Симетикон Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 14 Вертекс
В 127 аптеках
від 54,40 грн
Ціни в аптеках
Колігаз-Здоров'я капсули м'які, 125 мг, блістер у коробці, № 30; Здоров'я ФК
Колігаз-Здоров'я Капсули м'які, 125 мг, блістер у коробці, № 30 Здоров'я ФК
В 82 аптеках
від 64,36 грн
Ціни в аптеках
Колігаз-Здоров'я таблетки жувальні, 125 мг, блістер у коробці, № 14; Здоров'я ФК
Колігаз-Здоров'я Таблетки жувальні, 125 мг, блістер у коробці, № 14 Здоров'я ФК
В 15 аптеках
від 35,50 грн
Ціни в аптеках
Колігаз-Здоров'я таблетки жувальні, 125 мг, блістер у коробці, № 7; Здоров'я ФК
Колігаз-Здоров'я Таблетки жувальні, 125 мг, блістер у коробці, № 7 Здоров'я ФК
В 1 аптеці
від 37,60 грн
Ціни в аптеках
Інфакол суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 75 мл, № 1; Teva
Інфакол Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 75 мл, № 1 Teva
Немає в наявності
Інфакол суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Teva
Інфакол Суспензія оральна, 40 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Teva
Немає в наявності
Еспумізан® L краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Еспумізан® L Краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Колігаз-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 14; Здоров'я ФК
Колігаз-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 14 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Еспікол Бебі краплі оральні, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з піпеткою, з піпеткою, № 1; Euro Lifecare
Еспікол Бебі Краплі оральні, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з піпеткою, з піпеткою, № 1 Euro Lifecare
Немає в наявності
Колігаз-Здоров'я краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Здоров'я ФК
Колігаз-Здоров'я Краплі оральні, емульсія, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Здоров'я ФК
Немає в наявності

стабільний полідиметил-силоксан, що має поверхнево активні властивості; змінює поверхневий натяг пухирців газу, які знаходяться в харчовій кашиці та в слизу ШКТ, внаслідок чого вони розпадаються; гази, що при цьому вивільняються, можуть потім всмоктуватися стінкою кишечнику, а також виводитися назовні; дія симетикону має чисто фізичний характер; він не вступає в хімічні реакції, у фармакологічному і фізіологічному відношеннях інертний.

симптоматичне лікування при скаргах з боку травного тракту, спричинених підвищеним накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі, біль у животі, здуття; в тому числі в післяопераційний період; коліки у немовлят; як допоміжний засіб для діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенологічне та/або ультразвукове дослідження) та підготовка до гастродуоденоскопії; в якості піногасника при інтоксикаціях поверхнево активними речовинами (пральні порошки або миючі засоби).

діти старше 6 років, підлітки та дорослі приймають по 2 м’які капс. (80 мг) 3-4 р/добу, під час або після їди, а за необхідності - перед сном; тривалість лікування залежить від наявності скарг; за необхідності, можна приймати протягом тривалого часу; для підготовки до рентгенологічних та/або ультразвукових досліджень - по 2 м’які капс. 3 р/добу (240 мг) за добу до дослідження та 2 м’які капс. (80 мг) у день проведення дослідження, вранці; для лікування дітей молодше 6 років застосовують препарат у вигляді емульсії: немовлята: 5-10 крап. на пляшку при кожному годуванні або 5-10 крап. перед кожним годуванням груддю (дають дитині за допомогою чайної ложки); діти 1-6 років - по 10 крап. 3-5 р/добу; діти 6-14 років - по 10-20 крап. 3-5 р/добу; діти від 14 років та дорослі - по 20 крап. 3-5 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження дорослим - по 1 мл після їди 3 р/добу перед проведенням дослідження та 1 мл вранці в день обстеження; як додаток до суспензії контрастних речовин додають дорослим - від 2 до 4 мл на 1 літр суспензії для проведення подвійного контрастування; як антидот при отруєннях миючими речовинами залежно від тяжкості отруєння: діти приймають 1-4 мл одноразово, а дорослі 4-8 мл одноразово; суспензія оральна: дітям віком до 1 року по 20 мг (0,5 мл) перед годуванням, при необхідності дозу можна підвищити до 40 мг (1 мл); лікування забезпечує поступове поліпшення симптомів протягом кількох днів; тривалість лікування залежить від наявності скарг та вирішується лікарем індивідуально; табл. дорослим та дітям віком від 12 років, прийом препарату не залежить від прийому їжі: симптоматичне лікування при скаргах з боку ШКТ: по 1 табл. 3 р/добу; як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини: по 1 табл. 3 р/добу за день до дослідження і ще 1 табл. - вранці в день його проведення; як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами): дозування залежить від тяжкості інтоксикації; мінімальна рекомендована доза - 3 табл.; тривалість курсу лікування встановлюється індивідуально.

підвищена чутливість до діючої речовини симетикону, метилпарабену (Е 218), жовтий захід FCF (Е 110) або до інших компонентів препарату; непрохідність кишечнику, обструктивні захворювання ШКТ.

можлива поява шкірних реакцій гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив’янку.