діти старше 6 років, підлітки та дорослі приймають по 2 м’які капс. (80 мг) 3-4 р/добу, під час або після їди, а за необхідності - перед сном; тривалість лікування залежить від наявності скарг; за необхідності, можна приймати протягом тривалого часу; для підготовки до рентгенологічних та/або ультразвукових досліджень - по 2 м’які капс. 3 р/добу (240 мг) за добу до дослідження та 2 м’які капс. (80 мг) у день проведення дослідження, вранці; для лікування дітей молодше 6 років застосовують препарат у вигляді емульсії: немовлята: 5-10 крап. на пляшку при кожному годуванні або 5-10 крап. перед кожним годуванням груддю (дають дитині за допомогою чайної ложки); діти 1-6 років - по 10 крап. 3-5 р/добу; діти 6-14 років - по 10-20 крап. 3-5 р/добу; діти від 14 років та дорослі - по 20 крап. 3-5 р/добу; для підготовки до рентгенологічного дослідження дорослим - по 1 мл після їди 3 р/добу перед проведенням дослідження та 1 мл вранці в день обстеження; як додаток до суспензії контрастних речовин додають дорослим - від 2 до 4 мл на 1 літр суспензії для проведення подвійного контрастування; як антидот при отруєннях миючими речовинами залежно від тяжкості отруєння: діти приймають 1-4 мл одноразово, а дорослі 4-8 мл одноразово; суспензія оральна: дітям віком до 1 року по 20 мг (0,5 мл) перед годуванням, при необхідності дозу можна підвищити до 40 мг (1 мл); лікування забезпечує поступове поліпшення симптомів протягом кількох днів; тривалість лікування залежить від наявності скарг та вирішується лікарем індивідуально; табл. дорослим та дітям віком від 12 років, прийом препарату не залежить від прийому їжі: симптоматичне лікування при скаргах з боку ШКТ: по 1 табл. 3 р/добу; як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини: по 1 табл. 3 р/добу за день до дослідження і ще 1 табл. - вранці в день його проведення; як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами): дозування залежить від тяжкості інтоксикації; мінімальна рекомендована доза - 3 табл.; тривалість курсу лікування встановлюється індивідуально.